Ankara'nın peribacalarına hassas koruma

Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. 6 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, özellikle ilçedeki turizmcileri sevindirdi. Kapadokya'yı andıran ve doğasıyla ziyaretçilerini etkileyen Abacı Peribacaları'nda, 2 seyir terası, kameriyeler, yürüyüş yolları ve çocuklar için oyun alanları yer alıyor. Çam ormanları içinde yürüyerek fosil ağaçları ziyaret eden doğaseverler de taşlaşmış dev ağaçlara hayran kalıyor. Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Fosil Ağaçları, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor.

'BU KARAR BİZİ MUTLU ETTİ'

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin doğası ve termal sularıyla olduğu kadar jeolojik oluşumlarıyla da ünlü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 bin kilometrekare alan içinde bu tipte 250 tane jeolojik oluşum var. Bunlardan 19 tanesini ziyarete açtık. Bunlardan Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri, cumhurbaşkanımız tarafından 'Kesin Korunacak Hassas Alan'lar içine alındı ve bu bize gayet mutlu etti" dedi.

'2.5-3 MİLYON ARASI ZİYARETÇİ GELİYOR'

Korumaya alınan bölgelerin daha önce de gereken değeri verdiklerini ve 2018 yılında Abacı Peribacaları'na yönelik çeşitli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Acar, "Şu anda buraya bir park yaptık ve ilçemize gelen misafirlerin ziyaretine açtık. Aynı şekilde fosil ağaçların bulunduğu alanda da daha önce bir çalışma yapıldı ve gelen misafirlerimizin ziyaret etmesine imkan sağlandı. Biz zaten bu bölgelerin tanıtımıyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu bölgelerin ziyaretiyle ilgili ilçemize yaklaşık 2.5-3 milyon arasında ziyaretçi geliyor. Bunların bir kısmı Abacı Peri Bacalarına bir kısmı da milli parka geliyor. Ayrıca bu ziyaretçilerimizin artması için de gereken çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

'FOSİL AĞAÇLAR 2.5 METRE GENİŞLİĞİNDE'

Kızılhamam Belediyesi Turizm Tanıtım Sorumlusu Ali İhsan Kayabaşıoğlu ise Abacı Peribacaları'nın 15 ile 18 milyon yıl önce volkan tüfleri ile yağmur, su ve rüzgar gibi dış etkenlerle oluştuğunu söyledi. Kayabaşıoğlu, fosil ağaçlarla ilgi de, "Bu fosiller bizlere milyonlarca yıl önce burada yaşayan çam ağaçlarının en büyük belgesi ve göstergesidir. Buradaki fosil ağaçların 2.5 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde olduğu tahmin ediliyor. Burada gün yüzüne çıkmış 7-8 tane fosil ağaç var. Bunlar şu an sergilenenler ama toprağın altında yüzlerce fosil ağaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.