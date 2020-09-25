Assos Antik Kenti Çanakkale İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Assos ya da günümüzdeki adıyla Behramkale MÖ 900 yıllarda volkanik bir tepenin zirvesinde ve yamaçlarında kurulmuştur. Yunanlıların tanrıya adak adamak için yaptıkları tapınaklardan Athena Tapınağı bu kentin simgesi halindedir.



Assos Antik Kenti Nerededir?



Assos Antik Kenti Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre güneyindeki Behramkale Köyü sınırları içinde bulunuyor. Antik Kent, Midilli Adasının tam karşısında yer alıyor.



Assos Antik Kenti Nasıl Gidilir?



Assos Antik Kentine en rahat şekilde özel aracınızla veya kiralayarak gidebilirsiniz. Çünkü antik kente Çanakkale’den direk giden araç bulunmuyor. Fakat Edremit, Altınoluk, Küçük Kuyu, Ayvalık ilçelerine giderseniz, oradan antik kente giden minibüslere binebilirsiniz. Özel aracınızla antik kente gitmek isterseniz, Marmara Bölgesi dışında Edremit-Akçay-Behram güzergâhını takip ediyorsunuz. İstanbul tarafından geliyorsanız, Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunu takip ediyorsunuz.



Assos Antik Kenti Hakkında



Assos Antik Kenti, Edremit Körfezinde oldukça yüksek bir tepeye kurulmuş. Andezit kayalar oyularak şehir inşa edilmiş. Bu andezit kayalar, içine konulan naaşları çabuk çürüttüğü için kentin önemli gelir kaynağı olmuş.



Antik kentin girişinde Osmanlı padişahı I. Murat tarafından yaptırılan Hüdavendigar Camii bulunuyor. Caminin giriş kapısı, Cornelius Kilisesi’nin kapısından oluşuyor. Biraz ilerlediğinizde karşınızı altında su sarnıcı bulunan gymnasium yapısı çıkıyor. Tepenin zirvesinde Athena Tapınağı bulunuyor. Yapı, Anadolu’daki en eski tek dor tapınağıdır. Tepede dikilen sütunlar, asıllarından çıkarılan kalıplarla yapılan sütunlardır. Limana doğru ilerlediğinizde 4 kilometreyi bulan 20 metre yüksekliğindeki surlar göze çarpıyor. Yamaca kurulmuş amfitiyatro doğal bir kaya ovuğuna oyularak kurulmuş.



Assos Antik Kenti Tarihi



Assos Antik Kent, MÖ 900’lü yıllarda Midilli’den gelen Methymnalılar ve Aioller tarafından kurulmuş. Tarih boyunca Lidya, Pers, Pergamon¸ Roma egemenliği altına girmiş. Bölge en son olarak 13. yüzyılda Osmanlı Devletinin egemenliği altına girmiş. Osmanlı Padişahı I. Murat, kentin kuzeyine küçük bir cami inşa ettirmiş. Zamanla önemini yitiren kent Orta Çağda terk edilmiş.



Assos Antik Kenti Giriş Ücreti



Antik kenti ziyaretler ücretlidir. Kişi başı ücret 25 TL’dir. Ziyaretlerde Müzekart geçerlidir. 01 Nisan -31 Ağustos tarihleri arasında 10.00-21.00, 31 Temmuz -31 Mart tarihleri arasında da 08.30-17.30 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz.