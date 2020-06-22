Azerbaycan'da sokağa sms ile çıkılabilecek

Bugüne kadar 422 bin 49 test yapılan ülkede 5 bin 776 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor. Karantina rejiminin 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede Bakü dahil 8 şehirde 2 hafta süreyle sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması devreye girdi.

Uygulamanın ilk gününde Bakü'de yaya ve araç trafiği azaldı, cadde ve sokaklar boşaldı. Güvenlik güçleri de sokaklarda denetimlerini sıkılaştırdı.

Nisan'da yüzün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı. Son 3 günde ise günlük vaka sayıları 400'ü geçiyor.