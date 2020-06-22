22.06.2020 - 08:26 |
Azerbaycan'da sokağa sms ile çıkılabilecek
Azerbaycan'da Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 491 kişide daha virüs tespit edildi. Corona virüs vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi. Böylece ülkede günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Sağlığına kavuşanların sayısı 283 artarak 6 bin 799'a, yaşamını yitirenlerin sayısı da 6 artarak 154'e çıktı.
Bugüne kadar 422 bin 49 test yapılan ülkede 5 bin 776 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor. Karantina rejiminin 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede Bakü dahil 8 şehirde 2 hafta süreyle sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması devreye girdi.
Uygulamanın ilk gününde Bakü'de yaya ve araç trafiği azaldı, cadde ve sokaklar boşaldı. Güvenlik güçleri de sokaklarda denetimlerini sıkılaştırdı.
Nisan'da yüzün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı. Son 3 günde ise günlük vaka sayıları 400'ü geçiyor.