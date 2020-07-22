Balat'a Nasıl Gidilir? Toplu Taşıma İle Balat'a Gidiş Rehber

Balat UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmiş İstanbul'un önemli semtlerinden birisidir. Önemli tarihi yapısı içerisinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Balat Kültür Evi, Tarihi Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve Merdivenli yokuş bulunmaktadır. İstanbul'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olan Balat'a pek çok ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Balat'a Nasıl Gidilir?

Balat'a özel araç veya toplu taşıma yolu ile gidilebilmektedir. Balata gitmek için Eminönü'ne gitmek gerekmektedir. Eminönü'nden kalkan tüm otobüs hatlarının ara duraklarından birisi Balat durağıdır. Bu nedenle genellikle her otobüs ile Balat'a gitmek mümkündür. Ayrıca Balat'a giden özel halk otobüsleri de Eminönü'nden kalkmaktadır.

Balat'a gidebilmek için toplu taşıma araçlarından metrobüsü de kullanabilirsiniz. Metrobüs hem Anadolu yakası hem de Avrupa yakasında bulunmaktadır. Bu nedenle İstanbul'un her yerinden metrobüs ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Metrobüs ile ulaşım sağlamak isteyen yolcular duraklardan Ayvansaray durağında inmeleri gerekmektedir. Ayvansaray durağında indikten sonra Eminönü sahil yoluna 10 dakika yürüyerek Balat'a ulaşılır.

Toplu taşıma dışında özel araçlarınız ile Balata ulaşmak mümkündür. Fakat İstanbul'un trafiğinden dolayı genellikle insanlar toplu taşıma veya metrobüsü tercih etmektedirler. Ayrıca her vatandaşın özel aracının olmamasından dolayı toplu taşıma ile kolaylıkla Balat'a gidebilirsiniz.

Toplu Taşıma İle Balat'a Gidiş Rehber

Balat İstanbul'un en önemli semtlerinden birisidir. Özellikle tarihi ve kültürel açıdan çok önemli bir yere sahiptir. Renkli sokakları ile ünlü Balat yıl içerisinde birçok turist almaktadır. Genellikle fotoğraf çekmek için pek çok insan Balat'a gelmektedir.

İstanbul'un her yerinden Balat'a gelmek mümkündür. Bazı ilçelerden tek otobüs ile gelinebilir iken bazı ilçelerde birkaç aktarma yaparak gelebilirsiniz. Balat'a gelebilmek için Eminönü'ne gelmek gerekmektedir. Eminönü Balat'a çok yakın olması sebebiyle oradan kalkan her otobüs Balat durağından geçmektedir. Böylece otobüs beklemek zorunda kalmadan hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Balat'a gitmenin diğer bir yolu da Metrobüslerdir. Metrobüs özellikle İstanbul'da hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakasından geçen ve güzergahı oldukça uzun bir toplu taşımadır. Bu nedenle Metrobüs ile çok rahatlıkla Balat'a gelmek mümkündür.

Metrobüs ile Balat'a gidebilmek için metrobüs duraklarından Ayvansaray durağında inilmelidir. Ayvansaray durağından 10 dakika Eminönü tarafına yüründüğünde Balat'a ulaşmak mümkündür.