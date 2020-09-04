Belçika Hakkında Bilgiler; Belçika Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Belçika bayrağı siyah, sarı ve kırmızı renklerinden oluşmaktadır ve dikey olarak atılmış bölümler orijin olarak saptanmış olan altın sarısı rengindeki brabant aslanın siyah kalkanı ile kırmızı dilinden gelmektedir. Belçika bayrağındaki kırmızı renk, Lüksemburg şehrindeki kırmızı aslanı; sarı renk, Blavha şehrindeki sarı aslanı ve de siyah renk, Flamber şehrindeki siyah aslanı temsil etmektedir.

Bu bayrak Belçika’da ilk olarak 1792 yılında ve Belçika’nın Avusturya’dan kazandığı özgürlük zamanları içinde kullanılmaya başlanılmıştır. Ayrıca bayrakta bulunan renklerin dizilimi ilk zamanlarda yatay iken sonrasında 1831 yılında Fransız bayrağından ilham alınarak dikey hale getirilmiştir. Bizde sizler için detaylı bir şekilde Belçika hakkında araştırma yaptık ve derledik.

Belçika Nerededir?

Belçika, kuzeybatıda Atlas Okyanusu'na kıyısı vardır. Ayrıca Fransa‘ya 620 km, Almanya’ya 167 km, Lüksemburg’a 148 km ve Hollanda’ya ise 450 km uzaklıkta olup bu ülkelere komşudur. Belçika tam olarak iç suları ile birlikte 33,990 km karelik alanı kaplar ve ülke iç sular dışında 30,528 km karelik bir alan kaplamaktadır. Ayrıca Belçika üç temel olan coğrafi bölgeye sahiptir: bunlar Anglo-Belçika Havzasına ait kuzeybatı kıyı ovaları ve de merkez platosuyla güneydoğusunda Hersiniyen orojenik kuşağı parçası halinde bulunan Ardennes arazilerdir. Belçika’nın güney ucunda bir Paris Havzası Belçikalı Lorraine adında küçük bir dördüncü bölgeye ulaşır.

Belçika Nüfusu Ne Kadardır?

Belçika’nın nüfusu 2020 yılındaki son verilerine bakıldığı zaman ülke yaklaşık olarak 11,589,623 nüfus olarak belirlenmiştir ve Belçika hemen hemen her yıl pek çok sayıda insanı kendi ülkelerine göç olarak almaktadır.

Belçika’nın Başkenti Neresidir?

Belçika’nın başkenti Brüksel’dir. Brüksel ülkenin en güzel şehri sayılmaktadır. 1 Ocak 2020 tarihindeki verilere göre Brüksel yaklaşık olarak 1.218.255 nüfusa sahiptir.

Belçika’nın Para Birimi Nedir?

Belçika ülkesinin para birimi tüm ülke geneli için Euro olarak belirlenmektedir.

Belçika’nın Resmi Dili Nedir?

Belçika’da resmi dil olarak üç dil konuşulmaktadır. Bu resmi diller sırası ile ve konuşulma oranları ile %59 Felemenkçe, %40 Fransızca, %1 ise Almancadır.

Belçika İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Belçika ile Türkiye arasındaki saat farkı ortalama olarak 1 saattir. Yani Türkiye konumu Belçika konumundan 1 saat ileridedir. Örneğin Belçika’da saat 02:00 iken Türkiye’de saat 03:00’ tür.

Belçika’nın Şehirleri Neler?

Belçika, mutlaka görülmesi ve gezilmesi gereken pek çok yere sahiptir. Ayrıca pek çok sayıda tarihi eserlere, müzelere, doğal güzelliklere sahip olan Belçika’nın şehirlerine bakacak olursak Brüksel, Anvers, Namur, Gent, Brugge, Charleroi, Leige, Genk, Hasselt, Leuven, Mons, Aalst şeklindedir.

Belçika İklimi Nasıldır?

Belçika’da ülkede her mevsim yağış vardır ve yağışlı okyanusal bir iklime sahiptir. Ülkede Ocak ayında ortalama olarak en düşük sıcaklık 3 °C olurken haziran ayında ortalama olarak görülen en yüksek sıcaklık 19 °C'dir. Yani genel olarak yaz aylarında bile soğuk bir havaya sahiptir.

Belçika Ekonomisi Nasıldır?

Belçika, resmi ismi ile Belçika Krallığı olarak bilinmektedir. Belçika Batı Avrupa'da bulunan devlet olup Avrupa Birliği üyesidir. Ayrıca Belçika Avrupa Birliği ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonu merkezinde barındırmaktadır. Belçika’nın genel olarak temel ekonomik sıkıntısı bütçe sorunu, yaşlanan nüfus artışı ve bilinen düşük istihdam oranıdır. Belçika’da ülkemizde iş gücü maliyetlerinin düşürülmüş olması, federal sistem ile birlikte gelen bürokrasinin azalması ve rekabetin arttırılması, Belçika’nın gerçekleştirmesi gerekmekte olan yapısal reformlar içinde yer almaktadır.