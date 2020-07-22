Bozcaadaya Nasıl Gidilir? Bozcaada Ulaşım Rehberi

Bozcaada'ya ulaşım için Çanakkale üzerinden düzenlenen feribot seferleri bulunmaktadır. Geyikliden yaklaşık olarak 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bozcaada'ya ulaşım oldukça kolaydır.

Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?

Bozcaada Ülkemizin Çanakkale iline bağlı bir ada ilçesidir. Pek çok kişi tarafından sıklıkla uğranan ve yıl içerisinde yerli ve yabancı turistleri misafir eden bir adadır. Bozcaada' ulaşımın nasıl olduğu pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bozcaada'ya birçok ulaşım imkanı bulunur.

İstanbul'dan Bozcaada'ya gelmek için ilk olarak Çanakkale Boğazının geçilmesi gerekmektedir. Boğazı arabalı feribotlar ile geçmek mümkündür. Bunun için Gelibolu-Lapseki arasında, Eceabat-Çanakkale arasında ve Kilitbahir-Çanakkale arasında arabalı feribot seferleri bulunmaktadır. Çanakkale Boğazının geçilmesinin ardından Geyikli, Bozcaada tabelası takip edilmelidir.

Bozcaada Ulaşım Rehberi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşmak için pek çok yöntem bulunmaktadır. Hızlı feribot ile, otobüsler ile, uçakla ve arabalı feribotlar ile Bozcaada'ya ulaşmak mümkündür.

Arabaları ile İstanbul'dan Bozcaada'ya girmek isteyen kişiler için hızlı feribot imkanı bulunmaktadır. Yenikapı-Bandırma hızlı feribotları Bozcaada ulaşımı için kullanılabilir. Her gün sabah ve akşam seferleri bulunmaktadır. Genellikle 2 saat sürmektedir. Bandırmaya ulaşım tamamlandıktan sonra Lapseki, Çanakkale üzerinden Geyikli iskelesine ulaşmak gerekir. Ortalama 3 saat süren bu yolculuktan sonra Geyikli iskelesinden Bozcaada arabalı feribotlar ile ulaşım sağlanabilir.Arabaları ile giden vatandaşlar için alternatif olarak bir ulaşım yolu daha bulunmaktadır. Hızlı feribot ile Bandırmaya ulaşım sağlandıktan sonra Biga-Çan-Bayramiç güzergahından da Geyikli iskelesine ulaşmak mümkündür.

Bozcaada'ya ulaşım otobüslerle de saplanmaktadır. Birçok otobüs firması Büyük şehirlerden yaz aylarında Çanakkale'den geçen ve Geyikli'ye kadar giden seferler düzenlemektedir. Bu seferler ile Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Geyikli iskelesine ulaşım sağlamak mümkündür. Geyikli iskelesinden tekrar arabalı feribotlar ile Bozcaada'ya ulaşım sağlayabilirsiniz.

Uçakla seyahat yapmayı seven yolcular için hava yolu ulaşımı da mümkündür. Çanakkale Hava alanına ulaşım sağlanarak buradan Geyikli iskelesine saat başı kalkan minibüsler veya taksiler ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşabilmek için Geyikli'den arabalı feribotlara binilmesi gerekmektedir. Bozcaada ile Geyikli Yükyeri Feribot İskelesi arası 4 mil mesafededir. Bu mesafe yaklaşık olarak yarım saat sürmektedir. Yaz mevsiminde bu seferler 45 dakikada bir çalışmaktadır. Kış aylarında ise günde üç defa seferler uygulanır.