Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± mobil mÃ¼zeyle anlatÄ±lacak

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡anakkale ruhunun tÃ¼m TÃ¼rkiye'yi dolaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla 'Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± MobilÂ MÃ¼zesi' oluÅŸturdu. Ã‡anakkale'nin ilÃ§elerinden sonra Trakya turunu tamamlayan Mobil MÃ¼ze, 2 yÄ±lda TÃ¼rkiye'nin 108 noktasÄ±na ulaÅŸacak.

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±na aitÂ objelerin sergilendiÄŸi ve o dÃ¶neme ait gÃ¶rsel materyellerin izletildiÄŸi Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± Mobil MÃ¼zesi, yarÄ±ndan itibaren Ä°stanbul'da olacak.Â DÄ±ÅŸ ses, ambiyans ve tasarÄ±mlar ile 'Al SancaÄŸÄ±n DalgalandÄ±ÄŸÄ± Her Yerdir Ã‡anakkale'Â Ã¼lkÃ¼sÃ¼yle Ã‡anakkale ruhunu, TÃ¼rkiyenin dÃ¶rt bir yanÄ±na taÅŸÄ±yacak olan Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± Mobil MÃ¼zesi, 22-30 Temmuz 2020 tarihlerinde, 9 gÃ¼n boyunca Ä°stanbulda gezilebilecek.

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± Mobil MÃ¼zesi, 22 Temmuz'daÂ BeylikdÃ¼zÃ¼'nde, 23 Temmuz'da Esenler'de, 24 Temmuz'daÂ EyÃ¼psultan'da, 25 Temmuz'da Fatih'te, 26 Temmuz'da BeyoÄŸlu'nda, 27 Temmuz'da BeÅŸiktaÅŸ'ta, 28 Temmuz'da KadÄ±kÃ¶y'de, 29 Temmuz'da ÃœskÃ¼dar'da ve 30 Temmuz'da Pendik'te olacak.Â