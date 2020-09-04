Çek Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler; Çek Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Çek Cumhuriyeti bayrağı, Çekoslovakya'nın kullandığı bayrağın aynısıdır. İki ülke ayrıldıktan sonra, Slovakya farklı bir bayrak tasarlamış, çekler ise aynı bayrakla devam etmişlerdir. Çek Cumhuriyeti bayrağı üç renklidir. Üçgen mavi ve birbiriyle aynı şekilde olan beyaz ve kırmızıdan meydana gelir. Kırmızı renk dökülmüş kanları, beyaz dürüstlüğü, mavi bağımsızlığı simgeler.



Çek Cumhuriyeti Nerededir?



Çek Cumhuriyeti, Orta Avrupa denilen bölümde yer alıyor. Ülkenin batısında Almanya, kuzeyinde Polonya, doğusunda Slovakya ve güneyinde Avusturya bulunuyor. Çek Cumhuriyeti ülkesinin denize herhangi bir kıyısı bulunmamakta.



Çek Cumhuriyeti Nüfusu Ne Kadar?



Çek Cumhuriyeti, 2020 yılının worldometers.info tahmini verilerine öre nüfusu, 10.708.981 kişiden meydana geliyor. Ülke dünya nüfus sıralamasında 86. basamakta yer alıyor. Yıllık nüfus değişimi %0.18 artan ülke, dünyanın nüfus artış hızına göre oldukça yavaş ilerliyor.



Çek Cumhuriyeti Başkenti Neresi?



Çek Cumhuriyeti başkenti, ülkenin aynı zamanda en büyük şehri olan Prag'dır. Başkent aynı zamanda ülkenin en önemli turizm kentidir. 14 farklı ili olan ülkede, her bir ilin kendi meclisi bulunur. Ostrava, Brno, Liberec, Olomuts ülkenin en büyük diğer şehirleri arasında yer alırlar.

Çek Cumhuriyeti Para Birimi Ne?



Çek Cumhuriyeti sınırlarında kullanılan ve kabul edilen resmi para birimi Çek Korunası ismiyle anılır. Uluslararası para piyasalarındaki kısaltması CZK olarak adlandırılır. 1 Çek Korunası, 0.31 Türk Lirası eşdeğeridir.



Çek Cumhuriyeti Resmi Dili Ne?



Çek Cumhuriyeti ülkesinin büyük bölümünde konuşulan dil Çekçe dilidir. Dolayısıyla Çekçe ülkenin resmi dilidir. Ancak özellikle turistik bölgelerde halkın büyük çoğunluğu Almanca, Fransızca konuşabilmektedir. Çek Cumhuriyeti ülkesinin genç nüfusunun çok büyük bir kesimi İngilizce dilini ana dilleri gibi rahatça konuşabiliyorlar. Çek Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?

Çek Cumhuriyeti ülkesiyle ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saattir. Ülkemiz Çek Cumhuriyeti ülkesinden 1 saat öndedir. Türkiye'de saatler 10:00 olduğunda, Çek Cumhuriyeti ülkesinde 09:00 olur.



Çek Cumhuriyeti Ekonomisi



Çek Cumhuriyeti ekonomisi, Avrupa Birliği ortalamasının üzerindedir. Gelişmiş ekonomik yapısı olan ülkede, kişi başında düşen gelir yüksek seviyededir. Çek Cumhuriyeti ekonomisi genellikle sanayiye dayalıdır. Ülke kendi tramvaylarını, otobüslerini, metroları üretebilmekte. Avrupa'da en büyük otomobil üretici ülkeleri sıralamasında 5. sırada yer alır. Ülkede tarım üretim ekonomisi gerilediğinden, gıdaya yönelim artmıştır.



Çek Cumhuriyeti İklimi



Çek Cumhuriyeti denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Dolayısıyla yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkları yüksek olur. Yaz ayları bazen serin-sıcak geçerken, kışın sert ve soğuk şekilde geçer. Yağışlar genelde kar biçiminde görülür. Dağların dağılımları iklimin çok çeşitli görülmesini sağlamaktadır.



Çek Cumhuriyeti'ne Ne Zaman Gidilmeli?



Çek Cumhuriyeti iklimi ılıman karasal iklim olarak isimlendirilir. Kışlar çok sert geçtiğinden ve kar yağışı fazla olduğundan, bu dönemde ülkeye gidilmesi tavsiye edilmez. Yaz ayları serin olan ülkede özellikle, Mayıs ile Eylül ayı arasında ziyaret gerçekleştirmek tavsiye edilir.



Çek Cumhuriyeti Sosyal Yaşam



Çek Cumhuriyeti, kişi başına gelir bakımından en kaliteli ülkelerden birisi. Alt yapısı gelişmiş bu ülkede, suç oranları Avrupa'dan bile çok daha geride. İnsanların mutlu olduğu ülkelerden birisi olan Çek Cumhuriyeti ülkesinde, yoksullar ve zenginler arasındaki gelir dağılımında aşırı farklar görülmemektedir







