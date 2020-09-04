Çin Hakkında Bilgiler; Çin Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Günümüzde kullanılmakta olan Çin bayrağı, 1 Ekim 1949 yılında göndere çekilip kabul edilmiştir. Bayrağın rengi kırmızı olup, sol üs kısımda 1 büyük yıldız ve etrafında 4 küçük yıldız bulunur. Çin bayrağının kırmızı kızıl rengi, yapılan devrim anlamına gelir. Soldaki büyük yıldız Çin Komünist Partisi, küçük yıldızlar ise Çin'in kendi halkını temsil eder.



Çin Nerededir?



Asya Kıtasında bulunan Çin Halk Cumhuriyeti, doğu bölümünde yer alır. Kuzeydoğu kısmında Rusya ve Kuzey Kore, kuzeyinde Moğolistan, güneydoğu tarafında Güney Çin Denizi, güneyinde Laos, Vietnam, Hindistan, Nepal ve Bhutan bulunur. Ülkenin doğusunda ise Doğu Çin Denizi ile Sarı Deniz bulunuyor.



Çin Nüfusu Ne Kadar?



Çin, dünya nüfusunun büyük bölümünü kendi bünyesinde toplar. Ülkenin worldometers.info adresi verilerine göre nüfusu 1.439.323.776 kişiden oluşur. Dünya nüfus sıralamasında ilk sırada yer alır. Çin'in nüfusunun yıllık bazda artış hızı ise %0.39 oranında gerçekleşmiştir.



Çin'in Başkenti Neresidir?



33 eyalet, 333 il, 2.282 tane ilçe ve 41.636 belde ve köyün olduğu Çin'de hakimiyet, Çin Komünist Partisi yetkisi altındadır. Çin ülkesinin başkenti, Şangay şehrinden sonra en büyük kent olan Pekin'dir. Hong Kong, Wuhan, Chongqing, Guangzho şehirleri ise ülkenin diğer önemli yerleri arasındadır.



Çin'in Para Birimi Nedir?



Çin Halk Cumhuriyeti resmi para biriminin ismi Yuan'dır. CNY veya RMB simgeleriyle uluslararası alanda bilinir. 1 Çin Yuanı, ortalama 1.05 Türk Lirasıyla aynıdır. Yuan, Çin Merkez Bankası aracılığıyla basılıp, tüm ülkeye dağıtılır.



Çin'in Resmi Dili Nedir?



Hem nüfusu hem de toprağı dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olan Çin'de toplamda 292 dil konuşuluyor. Ülkenin resmi olarak kabul edilen dili Çince'dir. Bu dil dışında, Uygurca, Tibetçe, Moğolca çok aktif olarak konuşulan diller arasında yer alır. Çin'in resmi dili olan dili Çince'yi, 500 milyona Çin'li konuşamıyor. Ülkede, İngilizce en yaygın dillerden birisidir.



Çin ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

Çin ile Türkiye arası saat farkı 5 saattir. Çin ülkesi, Türkiye'den 5 saat daha ileridedir. Çin'de saatler 17:00 olduğunda, Türkiye'de 12:00 olur.

Çin Ekonomisi Uzun dönem kapalı ekonomi faaliyetleri olan Çin, 1982 yılından serbest piyasa yönetimi tekrardan destekledi. 2001 yılından sonra dünyaya açılan Çin'in ekonomisi, çok büyük oranda ilerleme sağlayarak, dünyanın en güçlüleri arasında yerini aldı. Kalkınma hızının yüksek olduğu Çin'in ekonomik anlamda dünyada en iyiler arasında yer aldığı belirtiliyor.



Çin İklimi



Kara toprakları çok büyük olan Çin'de, tropikal savan, kurak, çöl, muson ve karasal iklimler görülür. Kuzeybatı kısımlarında sert karasal iklimin hakim olduğu ülkede, güney bölgelerinde daha çok muson iklim tipi görülür.



Çin'e Ne Zaman Gidilir?



Sorununun cevabı, birçok iklimi olan Çin'in hangi bölgelerine gideceğiniz ile ilgilidir. Farklı iklim tiplerinin olduğu ülkede bunun için etraflıca planlama yapmak daha doğru olur. Ancak ülkeye Ekim ayında ziyaretlerin çok fazla olduğu söylenebilir.



Çin'de Sosyal Yaşam



Çin halkının büyük kısmı, ülkenin ekonomik şartlarına göre dar gelirli sayılır. Fakat orta tabakada yer alan insanların gelirleri, birçok ülkenin orta tabakalı kişilerine göre daha çoktur. Çin'de fakir ve zengin arasındaki gelir farkı çok büyüktür.