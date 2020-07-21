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21.07.2020 - 07:37 |

Endonezya'da müzeler açıldı

Uzak Doğu ülkesi Endonezya corona virüs salgını nedeniyle günlük yaşama dair pek çok faaliyeti önlem amaçlı durdurmuştu. Normalleşme adımları atmaya başlayan Endonezya'da turistlerin ilgi odağı olan müzeler kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Bunlardan biri de Palembang kentindeki Al Akbar Kur'an-ı Kerim Müzesi.

Endonezya'da müzeler açıldı

Uzak Doğu ülkesi Endonezya'dan normalleşme adımları başladı. Corona virüs salgınının ilk yayılmaya başladığı ülkelerden biri olan Endonezya salgın nedeniyle kapatılan müzeleri açmaya başladı.

Endonezya'da corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı bir süredir kapalı olan Palembang kentindeki Al Akbar Kur'an-ı Kerim Müzesi sıkı sağlık önlemleri alınarak yeniden açıldı. 

Endonezyada müzeler açıldı

 

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