Endonezya'da müzeler açıldı

Uzak Doğu ülkesi Endonezya'dan normalleşme adımları başladı. Corona virüs salgınının ilk yayılmaya başladığı ülkelerden biri olan Endonezya salgın nedeniyle kapatılan müzeleri açmaya başladı.

Endonezya'da corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı bir süredir kapalı olan Palembang kentindeki Al Akbar Kur'an-ı Kerim Müzesi sıkı sağlık önlemleri alınarak yeniden açıldı.