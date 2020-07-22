Eskişehir'in Neyi Meşhur? En Meşhur Eskişehir Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Eskişehir'de Ne Yenir)

Eskişehir meşhur yemeği bol olan bir şehrimizdir. Özellikle yöresel lezzetleri oldukça fazla olan bu ilimizi gezdikten sonra yöresel ve meşhur yemekleri mutlaka tatmalısınız.

Eskişehir'in Neyi Meşhur?

Çiğ börek, Eskişehir'in en meşhur yemeklerinden biridir. Eskişehir'de ne yenir diye araştırdığınızda karşınıza çıkması muhtemel olan yiyeceklerin başında çiğ börek gelmektedir. Çiğ börek Eskişehir'in Porsuk çayı etrafında yer alan kafelerde bolca bulunmaktadır. Mutlaka tatmanız gereken bu lezzet Eskişehir ve Anadolu'nun en meşhur yemekleri arasında yer almaktadır.

En Meşhur Eskişehir Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir?

1) Balaban Köfte

Eskişehir'de mutlaka tatmanız gereken lezzetlerin başında Balaban köfte yer almaktadır. Balaban köfte kendine has bir köftesi olan Eskişehir ilinin en meşhur yemekleri arasındadır. Tereyağı ve salça ile özel olarak hazırlanan balaban köfte enfes tadı olan bir lezzettir.

2) Yufkalı Büryan

Daha önce böyle bir lezzeti tatmadığınıza eminiz. Yufkalı büryan pilav yemeklerini sevenler için bulunmaz bir meşhur yemektir. Tavuk eti pirinç ve özel yufka ile hazırlanmaktadır. Ayrıca şalgam ile birlikte yufkalı büryan servis edilir. Muhteşem bir lezzet olan yufkalı büryanı Eskişehir'e uğradıktan sonra denemenizi öneriyoruz.

3) Kıygaşa

Eskişehir'e gelince kıygaşayı tatmamak olmaz. Kıygaşa Eskişehir'de kıygaşa olarak bilinen farklı yörelerde de farklı adlarda yer alan bir lezzettir. Kıygaşa Eskişehir'de yiyebileceğiniz en güzel lezzetler arasında yer almaktadır. Çörek otu ve kıyma dolması ile birlikte hazırlanan Kıygaşa hamur içerisine doldurularak yapılır.

4) Kavurma Börek

Eskişehir'in en güzel tatları arasında kavurma börek yer almaktadır. Kavurma börek kıyma pirinç ve hamur ile birlikte hazırlanarak sunulan muhteşem tattaki bir yemektir. Kavurma börek mutlaka tercih

etmeniz gereken Eskişehir'in en meşhur yemekleri arasındadır.

Eskişehir'de Ne Yenir?

1) Met Helvası

Met helvası Eskişehir'in yöresel lezzetleri arasındadır. Eskişehir'de ne yemeniz gerektiğini düşünüyorsanız met helvasını deneyebilirsiniz.

2) Halkalı Şeker

Eskişehir'de en çok satılan tatlılardan biri olan Halkalı şeker özellikle çocuklara verebileceğiniz bir şekerdir. Bu şekerin ana vatanı Eskişehir olarak bilinmektedir. Özellikle bölge halkı kahvenin yanında bu şekeri tercih etmektedir.