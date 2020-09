Gabon Hakkında Bilgiler; Gabon Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

9 Ağustos 1960 tarihinde göndere çekilen Gabon bayrağı, yatay üç şeritten oluşur. Üst şerit yeşil, ortası sarı ve alt şeridi mavi renklerinden meydana gelir. Mavi renk denizi, sarı renk ülkenin simgesi olan güneşi, yeşil ise ülkenin sahip olduğu ormanları simgeler.



Gabon Nerededir?



Gabon Cumhuriyeti, Orta Afrika kısmında yer alan bir ülkedir. Kuzeyindeki sınır komşusu Kamerun, güney kısmında Ekvator Ginesi, doğu kısımda ise Kongo Cumhuriyeti yer alır. Gabon ülkesi batı tarafında ise Atlas Okyanusu ile komşudur.



Gabon Nüfusu Ne Kadar?



Gabon, worldometers.info adresi verilerine göre 2020 yılında 2.225.734 kişiden meydana gelir. Tahmini verilere göre Gabon ülkesi dünya nüfus sıralamasında 146. sırada yer alıyor. Nüfus artış hızı, dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğinden, nüfusunun ilerleyen dönemlerde büyük oranda artması bekleniyor.



Gabon'un Başkenti Neresidir?



Gabon ülkesi 3 farklı bölgeye ayrılır. Coastal Plain bölgesinin şehirlerinden olan Libreville, Gabon'un başkentidir. Başkentin bulunduğu bölge ülkenin en kalabalık olan bölgesidir. Kango, Cap Lopez, Gamba, Port-Gentil ülkenin diğer önemli şehirleri arasında bulunur.



Gabon'un Para Birimi Nedir?



Gabon'da kullanılan para birimi, Orta Afrika Frangı ismiyle bilinir. Simgesi CFA olan para birimi sadece Gabon'da değil, bazı Afrika ülkelerinde de kullanılır. Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Ekvator Ginesi, Kamerun, Kongo Cumhuriyeti ülkelerinde kullanımdadır. 1 Orta Afrika Frangı, ortalama 0.013 Türk Lirasıyla eşdeğerdir.



Gabon'un Resmi Dili Nedir?



Fransa'nın egemenliği altında uzun süre kalan Gabon'da en fazla konuşulan dil doğal olarak Fransızca'dır. Resmi dil olarak kabul edilen Fransızca'nın yanı sıra, ulusal olarak kabul edilen diller Fang'dır.



Fransızca bilenler ülke nüfusunun %80'ine tekabül ettiğinden, ana dil olarak kabul edilmiştir. Bununla beraber, ülkede 2. ana dil ise İngilizcedir. İngilizce dilini bilenlerin sayısı, her geçen dönem artış göstermeye devam ediyor.



Gabon ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı



Gabon ile Türkiye arasında 2 saat fark bulunur. Gabon, Türkiye'den 2 saat geridedir. Türkiye'De saat 12:00 olduğunda, Gabon'da 10:00 olur.



Gabon Ekonomisi



Doğal kaynaklar açısından oldukça zengin olan Gabon'un nüfusu fakir sayılabilir. Uranyum, petrol, demir, altın ve magnezyum en fazla bulunan rezervler arasındadır. Afrika'nın en zenginlerinden birisi olan Gabon'da açlık sınırı altında yaşayan insan sayısı, nüfusun 3'te 1'ine denk gelir. Tarım gelişmemiş ancak kişisel ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde yapılmaktadır.



Gabon İklimi



Ekvator çizgisinin ülkenin tam ortasından geçtiği Gabon'da, yağışlı ve sıcak olan ekvator iklimi hakimdir. Yağışlar genellikle Eylül ve Mart arasında düşer. Sıcaklık ortalaması 22 ile 35 derece arasında değişir. Sıcaklıkla birlikte ülke bol yağış alır ve bu nedenden dolayı, sık ormanlar oldukça fazladır.



Gabon'a Ne Zaman Gidilir?



Ekvator ikliminin hakim olduğu Gabon'da sıcaklık her dönem yüksektir. Nem oranı %80'lere ulaştığından, her mevsim ülke ziyaretine gidilmesi mümkün olmayabilir. Gabon'a seyahat etmek isterseniz, havanın daha kuru ve en güzel zamanı olan Haziran ile Ağustos arasında gidilebilir.



Gabon Sosyal Yaşam



Gabon'da eğitim Afrika ülkelerinin geneline göre gelişmiş sayılır. Yine kişi başına düşen gelir, diğer Afrika ülkelerinden yüksektir. Ülke nüfusunun elit kesiminde kültürel faaliyetler gelişmiştir. Buna rağmen ülkede nüfusun bir bölümü açlık sorunuyla karşı karşıyadır.