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19.11.2020 - 15:43 | | AA

GümüÅŸhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin yÃ¼ksek kesimleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶zellikle 2 bin 100 rakÄ±mlÄ± Zigana DaÄŸÄ±, YaÄŸmurdere Vadisi, Kostan DaÄŸÄ±, Artabel GÃ¶lleri Tabiat ParkÄ± ile kentin yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± yerlerinde etkili oldu.Â

GümüÅŸhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

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Mevsimin ilk karÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Zigana DaÄŸÄ± eteklerindeki Limni GÃ¶lÃ¼ Tabiat ParkÄ±'nda kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 6 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Beyaz Ã¶rtÃ¼ye bÃ¼rÃ¼nen tabiat parkÄ±nda kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸtu.

Â Ã–te yandan, Meteoroloji yetkilileri, kentin yÃ¼ksek kesimlerinde yarÄ±n ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini belirterek, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve vatandaÅŸlarÄ± tedbirli olmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

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PaÅŸinyan'Ä±n istifasÄ±nÄ± isteyenler caddelere çÄ±ktÄ±! DehÅŸet anlarÄ±...Resmi açÄ±klamalarla uyutulan iÅŸgalci Ermenilere taÅŸÄ±nmalarÄ± için son dakikada bir gün süre verildi, geri sayÄ±m sürerken bu kez baÅŸka bir itiraf yapÄ±ldÄ±. DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da bozguna uÄŸrayan Ermenistan artçÄ± ÅŸoklarla sarsÄ±lÄ±rken, PaÅŸinyan'Ä±n istifasÄ±nÄ± isteyenler bugün Erivan'Ä±n ana caddelerine çÄ±kÄ±nca dehÅŸet anlarÄ± yaÅŸandÄ±.
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