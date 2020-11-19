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Mevsimin ilk karÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Zigana DaÄŸÄ± eteklerindeki Limni GÃ¶lÃ¼ Tabiat ParkÄ±'nda kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 6 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Beyaz Ã¶rtÃ¼ye bÃ¼rÃ¼nen tabiat parkÄ±nda kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸtu.

Â Ã–te yandan, Meteoroloji yetkilileri, kentin yÃ¼ksek kesimlerinde yarÄ±n ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini belirterek, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve vatandaÅŸlarÄ± tedbirli olmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

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