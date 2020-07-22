Güvenli turizmin adresi Antalya

Pandemi sürecinde zor günlerin yaşandığı turizm sektöründe, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde dünyada örnek bir uygulama olan Güvenli Turizm Sertifikası programının zorunlu hale getirilmesi sonrasında başvurular da arttı. 22 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde toplam 2 bin 72 konaklama tesisi belge için başvuruda bulundu. Akreditasyon kuruluşları tarafından yapılan denetimler neticesinde 1221 otele 'Güvenli Turizm Sertifikası' verildi. 851 otelin başvuru değerlendirme süreci ise devam ediyor. Başvuruların 1572'sini Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli, 500'ünü ise belediye belgeli oteller oluşturuyor. Sertifika alan otellerin 955'i Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli, 266'sı ise belediye belgeli otellerden oluşuyor.

Güvenli Turizm Sertifikası için hem başvuru hem de belge verilen otel sayıları bakımından Antalya, Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Antalya'da 22 Temmuz itibarıyla toplam 491 otel başvururken, 301'i belge almayı başardı. Antalya'da sertifika alan otellerin 227'si bakanlık, 74'ü belediye belgeli. Türkiye'de en çok sertifika verilen ikinci il ise Muğla. Toplam 290 başvurudan 178'ine sertifika verildi. Muğla'da sertifika alan otellerin 127'si bakanlık, 51'i belediye belgeli oteller. Üçüncü sıradaki İstanbul'da ise 252 başvurudan, 124'ü bakanlık, 21'i belediye belgeli olmak üzere 145 otele sertifika verildi.

Türkiye'de tüm dinamiklerle el ele verilerek, bu mücadelenin kazanılacağına işaret eden AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Covid- 19 pandemisine karşı mücadelemiz sürerken, sektörümüz zor bir süreçten geçiyor. Bu başarı için ülke genelinde olduğu gibi turizmde de kurallara tavizsiz uyulması gerekiyor. Belirlenen düzenlemelere de aynen devam edilmesi gerekiyor. İngiltere'den uçuşlar başladı, iç pazar hareketlendi ve Rusya'dan haber bekleniyor. Sıkıntılı bir dönemden sonra bunlar turizmle ilgili sevindirici gelişmeler. Almanya ve Avrupa Birliği'nin, seyahat uyarısı kararını yakın zamanda objektif zeminde alınacağını ümit ediyoruz" dedi.