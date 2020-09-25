Hierapolis Antik Kenti Denizli İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Ülkemiz için çok önemli antik kentler arasında yer alan Hierapolis Antik Kenti, doğal güzelliği ve de özel yapısı ile her zaman için turistleri kendine hayran bırakmaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Özellikleri Nelerdir?

Hierapolis Antik Kenti, içinde tapınakların ve de dinsel yapıların bulunduğu bir yerdir. Bu nedenle arkeoloji diline göre de genel olarak Kutsal Kent şeklinde nitelendirilmektedir. Hierapolis Antik Kenti'nde geç olan Helenistik ve de erken olan Hristiyanlık dönemlerinden bir takım kalıntılar bulunmaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Tarihi Nasıldır?

Hierapolis Antik Kenti, Milattan Önceki 2. yüzyıl döneminde Bergama kralı II. Eumenes tarafından kurulmuş olduğu bilinmektedir. Bu antik kent ismini Bergama’nın kurucusu olarak görev yapan Telephos’un eşi Heira’dan almış olduğu bilinmektedir. Hiera kelimesi günümüzde Helen dilinde kutsal olan anlamına gelmektedir. Hierapolis Antik Kenti aslında Büyük Konstantin döneminden Frigya bölgesinde başkent olmuş ve de Bizans döneminde büyük bir piskoposluk merkezi olarak bilinmektedir. Ayrıca bu arkeoloji araştırmacıları tarafından da bu antik kent kentte yaşam olduğu tespit etmiştir. Bu antik kentin güzel bir kent olarak kuruluşu ve Bu güzel adını alışı Helenistik döneme tam olarak denk gelmiştir.

Hierapolis Antik Kenti Nerede Bulunur?

Günümüzde pek çok yerli ya da yabancı turist tarafından sık sık ziyaret edilmekte olan Hierapolis Antik Kenti, Denizli ilinin yaklaşık olarak 17 km uzaklığında ve kuzey kesimi civarında yer almaktadır. Ayrıca Denizli ilinin merkezinden bu antik kente ulaşmak için Pamukkale yoluna girip ortalama olarak 20 dakika içinde bu antik kente ulaşmak çok kolaydır. Bu hierapolis antik kentine özel bir araç ile ulaşabilir ya da özel turlar yardımı ile gitmek mümkündür.

Hierapolis Antik Kenti Giriş Ücreti

Hierapolis Antik Kenti giriş ücreti günümüzde kişi başı yaklaşık 80 Türk lirası olarak yer almaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Hierapolis Antik kentinin ziyaretleri yaz dönemlerinde ve kış dönemlerinde bir takım değişiklik göstermektedir. Bu kente yaz aylarında 08:00 ile 19:00 saatleri arası ziyaret mümkün olup kış aylarında ise 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyaret mümkün olmaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Müze Kart Geçerli mi?

Hierapolis Antik Kenti girişince kent geneline bakıldığında müze kart geçerli olmaktadır.