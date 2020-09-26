Ilgaz Dağı Çankırı İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Ilgaz Dağı, yemyeşil doğası ile kendisine hayran bırakan Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz Bölümünün en yüksek noktasını oluşturuyor. Kış sporlarını hobi veya profesyonel anlamda yapmayı sevenlerin uğrak mekanı olan Ilgaz Dağı ve çevresi özellikle kayakçıların ilk tercihleri arasında yerini alıyor. Ülkemizin bu açıdan önde gelen kayak merkezlerinden biridir. Kış aylarında bölgede nüfus bu nedenle artmaktadır.



Ilgaz Dağı Çankırı İlinde Nerededir?



Ilgaz Dağı bölgesinde yaşayan Gasklar bu dağa adlarını vermişlerdir. Çeşitli tarihi ve coğrafi kaynaklarda belirtildiği üzere El-Gask adı zaman içerisinde Ilgaz olarak değişikliğe uğramıştır. Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan bölge aynı zamanda yaban hayatının geliştirildiği alanlar arasında dikkat çekmektedir.



Ilgaz Dağı’nın yeri ziyaret etmek isteyenler tarafından bir hayli merak ediliyor. Ilgaz Dağı, Ankara ilimize 200 kilometre, Ilgaz ilçesine ise yaklaşık olarak 25 kilometre uzaklıkta bulunan bir dağ. Dağ ve çevresi, milli park özelliğine haiz olduğu için park sınırları içerisinde konumlanıyor. Ilgaz dağı, 50 kilometrelik bir kütleye sahip bu özel dağın altından 1850 metre uzunluğunda Kastamonu- Çankırı geçidi geçiyor.



Ilgaz Dağı Nasıl Oluşmuştur?



Ilgaz Dağı, jeolojik bakımdan orojenez dağ oluşumuna örnek oluşturan tektonik kıvrımlı bir dağdır. Oluşum sürecinde tortullar, milyonlarca yıl boyunca levhalar arasında birikmekte, levhaların yakınlaşmasıyla birlikte dağlar ortaya çıkmaktadır. Sert kütleler kırık dağları meydana getirirken yumuşak kütleler Ilgaz Dağı gibi kıvrım dağlarını oluşturmaktadır.



Ilgaz Dağı'nın Yüksekliği ve Diğer Özellikleri



Ilgaz Dağı, yatay ve yüksek bir yer kütlesi görünümüne haizdir. Ilgaz Dağı, iki büyük zirveden meydana gelmektedir. Bu iki zirve, karlarla örtülü ve turizme açık bir halde ziyaretçilerini beklemektedir. Büyükhacat, Ilgaz Dağı'nın en yüksek noktası olup yüksekliği 2587 metredir. Küçükhacat ise en yüksek ikinci tepe olarak 2546 metre yüksekliktedir. Kuzeydoğu-güneybatı uzantılı bu dağ, Doğu Karadeniz'in zirvesi olarak tanımlanmaktadır.



Ilgaz Dağı'nın kuzey kesimlerinde Karadeniz bitki örtüsü hakimdir. Güney yamaçlarında ise karasal iklime ait bitki örtüsü bulunuyor. Güney yamaçlarında baskın olan ağaç çeşidi Karaçamdır. Orman üst sınırı 2000-2200 metredir. Orman üst sınırının üzerindeki Alpin kuşakta otsu bitkiler çoğunlukla görülmektedir.