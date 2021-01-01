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01.01.2021 - 17:31 |

Ilgaz yeni yıla karsız ve sessiz girdi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz, yeni yılın ilk gününü karsız ve sessiz karşıladı. "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Ilgaz yeni yıla karsız ve sessiz girdi

Kayak merkezindeki oteller, yetersiz kar yağışı ve yeni tip koronovüris (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk gününü sessiz karşıladı. Bölgedeki otellerin bazıları faaliyet göstermezken, açılanlarda ise yoğunluk olmadı.

Ankara'dan Ilgaz'a gelen Arzu Cesur Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını burada değerlendirmek istediklerini belirterek, "Üç aile olarak kısıtlama günlerini karla değerlendirelim dedik ama kar yok. Biz de manzara seyrediyoruz. 2019'un nisan ayında gelmiştim. O zaman inanılmaz derecede kar ve tipi vardı. Bu sene de aynı manzarayı görürüz diye düşünmüştük ama maalesef kar yağmamış." dedi.

Hatice Bulut ise 2 yıldır Ankara'da kar göremediklerini dile getirerek, "Bu sene belki Ilgaz'da görürüz diye düşünerek geldik ama Ilgaz'da da sukutuhayale uğradık. İnşallah salgınla uğraşırken yağış yetersizliği nedeniyle bir de kıtlıkla uğraşmayız." diye konuştu.

 

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