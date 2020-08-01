DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan pandemi sÃ¼recinde yasaklarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla tatil iÃ§in Antalya'yÄ± seÃ§en Ä°ngiliz turistler, internet Ã¼zerinden ulaÅŸtÄ±klarÄ± TÃ¼rk dÃ¶vme sanatÃ§Ä±larÄ±na dÃ¶vme yaptÄ±rmak iÃ§in gÃ¼nler Ã¶ncesinden rezervasyon yaptÄ±rÄ±yor. TÃ¼rk sanatÃ§Ä±larÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sosyal medya Ã¼zerinden takip ettiklerini anlatan turistler, tatil programlarÄ±nda dÃ¶vme yaptÄ±rmak iÃ§in de zaman ayÄ±rÄ±yor.

Londradan gelip, iki arkadaÅŸÄ±yla birlikte 5 gÃ¼ndÃ¼r tatil yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan spor salonu iÅŸletmecisi Elvin Simkings, dÃ¶vme yaptÄ±ran turistlerden biri oldu. DÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerine gittiÄŸinde her noktada bir dÃ¶vme yaptÄ±rÄ±p, anÄ±larÄ±nÄ± vÃ¼cudunda biriktirdiÄŸini anlatan Simkings, "Buraya gelirken aklÄ±mda dÃ¶vme yaptÄ±rmak yoktu. Fakat arkadaÅŸÄ±m TÃ¼rk dÃ¶vme sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n Ã§ok iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi. MeraklandÄ±m ve sosyal medyayÄ± taradÄ±m. Otelime yakÄ±n bir dÃ¶vme stÃ¼dyosu olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. Randevu alÄ±p, Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±m. Ä°stediÄŸim dÃ¶vmeyi 3 saat iÃ§inde yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. RandevulaÅŸtÄ±k ve iki farklÄ± dÃ¶vme yaptÄ±rÄ±p Ã¼lkeme dÃ¶nÃ¼yorum" dedi.

Â

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan oldukÃ§a ilgi gÃ¶rdÃ¼klerini anlatan dÃ¶vme stÃ¼dyosu iÅŸletmecisi Celine Lecoutre BalcÄ±, koronavirÃ¼s sÃ¼recinde uÃ§uÅŸlarÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte tatil iÃ§in gelecek turistlerin kendilerinden de randevu talep ettiÄŸini belirtti. BalcÄ±, "Antalya'da birÃ§ok stÃ¼dyo var. Sosyal medya Ã¼zerinden bize ulaÅŸÄ±yorlar. Alman ve Ä°ngilizler Ã§ok ilgi gÃ¶steriyor. 10 AÄŸustos'tan itibaren Ruslar da gelecek. Åžimdiden bizden randevu alanlar oldu. Buraya tatil iÃ§in gelenlerin birÃ§oÄŸu yaptÄ±racaÄŸÄ± dÃ¶vmeyi Ã¶ncesinde belirliyor" diye konuÅŸtu. Turistlerin burada dÃ¶vme yaptÄ±rmasÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ca nedenlerinden birinin de fiyatlarÄ±n uygunluÄŸu olduÄŸunu hatÄ±rlatan BalcÄ±, "Avrupa'ya gÃ¶re fiyatlar Ã§ok uygun. Ãœstelik hijyenik ÅŸartlar da oldukÃ§a Ã¼st dÃ¼zey. Bu nedenle bir yandan tatil yaparken dÃ¶vmelerini de yaptÄ±rÄ±yorlar" ifadelerini kullandÄ±.

DÃ¶vme sanatÃ§Ä±sÄ± Burak BalcÄ± ise, "CoronavirÃ¼sÃ¼n ardÄ±ndan hÄ±zlÄ± bir ilgi artÄ±ÅŸÄ± oldu. Ã–nceki yÄ±llara gÃ¶re daha dÃ¼ÅŸÃ¼k ÅŸartlarda seyrediyor. Turistler bizden kaliteli dÃ¶vme istiyor. BirÃ§oÄŸu kendi dÃ¶vmesini seÃ§iyor. Fakat biz onlara bazÄ± Ã¶nerilerde bulunuyoruz. Bu dÃ¶nem Ä°ngilizler oldukÃ§a fazla" dedi.