İnsuyu Mağarası Nerede? (Hangi İldedir) - İnsuyu Mağarası'na Nasıl Gidilir?

İnsuyu Mağarası ülkemizin Burdur iline bağlı ziyarete açılan mağara özelliğine sahip mağaradır. Ziyarete açılan ilk mağara olmasının yanında birçok özelliğe sahip olan İnsuyu Mağarası özellikle büyüklüğü ve içinde barındırdığı özelliklerle bilinmektedir. Bu sebeple İnsuyu Mağarası diğer mağaralarda ayrılan özelliklere sahiptir.



İnsuyu Mağarası



İnsuyu Mağarası Burdur ve Antalya arasında bulunan ve burdur iline bağlı olan bir mağaradır. Burdur – Antalya karayolunun 15. Kilometresinde Mandıra köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Burdur merkeze 13 kilometre uzaklıkta olan İnsuyu Mağarası 1965 yılında ziyarete açılmış bir mağaradır. Bu mağara ülkemizde ziyarete açılan ilk mağara özelliği taşımaktadır. İnsuyu Mağarası Batı Toroslar'da Göller Bölgesi olarak adlandırılan bölgede yer alır. İnsuyu Mağarası'nın oluşumu çok uzun yıllar önce meydana gelmiştir. Yaklaşık olarak 10 milyon yıl önce oluşumu başlayan İnsuyu mağarasını tarihi çok eskiye dayanmaktadır.



İnsuyu Mağarası'nın uzunluğu yaklaşık 600 metre genişliği de bölge bölge değişmekle birlikte ortalama 80 metre geniş alanlarda ölçülmüştür. Mağarayı başka mağaralardan ayıran diğer bir özellikte içerisinde akarsu bulundurması ve 9 adet gölün bulunuyor olmasıdır. Mağara içinde sarkıt ve dikitler bölgede Damlataş oluşumunu sağlamıştır. Bu oluşumlarda yaklaşık 10 ila 15 bin yıl sürmüştür. 1965 yılında ziyaret açılan mağara gezilmesi oldukça esrarengiz olan mağaralardan biridir. İnsuyu mağarası ziyaret saatleri kış aylarında 08.30- 17.00 yaz aylarında ise 8.30- 19.00 olarak belirlenmiştir.



İnsuyu Mağarası Nerede Hangi İldedir?



Burdur ve Antalya arasında bulunan karayolunun 15. Kilometresinde Mandıra köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İnsuyu Mağarası Burdur merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunur. Toroslar'ın Batı kesiminde Göller Bölgesi olarak bilinen bölgede yer alan İnsuyu Mağarası oldukça ilginç özelliklere sahip bir mağaradır.



İnsuyu Mağarası'na Nasıl Gidilir?



İnsuyu Mağarası'na gitmek için karayolu tercih edecek kişiler Burdur- Antalya yolunun 13. Kilometresini geçtikten sonra tabelaları takip ederek İnsuyu Mağarası tabelasını gördükten sonra 9000 metre kadar bir yol gidildikten sonra mağaraya ulaşmak mümkündür. İnsuyu Mağarası bölgede oldukça popüler mağaralardan biridir. Bu sebeple birçok kişi Antalya üzerinden ya da Afyon ve Ankara üzerinden bölgeye karayolu ile ulaşabilir.