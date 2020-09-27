Kars Kalesi Kars'ın Neresindedir? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Kars kalesi Kars'ın en eski tarihi yapılarından birisidir. Tarihte pek çok savaş görmüş olan Kars kalesi defalarca restore edilmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Kars kalesi şehri düşmanlardan korumak amacı ile zamanında yaptırılmış bir kaledir. Bundan ötürü de bu kale gezilip görülmesi gereken yerlerin arasındadır. Kars kalesi internette en çok araştırılan kalelerden birisidir. Peki, Kars kalesinin tarihi nedir? Kars kalesi Kars'ın neresinde bulunmaktadır? Kars kalesinin özellikleri nelerdir? Kars kalesinin hikayesi var mı? Varsa bu hikaye nedir? İşte Kars kalesi ile ilgili tüm detaylar.



Kars kalesini tarihte inşa eden Lala Mustafa Paşa'dır. Bu kalenin inşası Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır.



Kars Kalesi Nerede?



Kars kalesi Kars'ta bulunur. Kars'ın tam olarak merkezinde yer alan bir kaledir.



Kars Kalesine Nasıl Gidilir?



Kars kalesi şehrin merkezinde olduğundan ötürü bu kaleye ulaşmak oldukça kolaydır. Kars kalesine ulaşmak için öncelikle Kars'ın merkezine gelebilirsiniz. Kars merkezine geldikten sonra buradan kaleye giden pek çok ulaşım aracı vardır. Dolmuşlar aracılığı ile merkezden kaleye giden araçları tercih ederek bu kaleye hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.



Kars Kalesi Tarihi



Kars kalesi iç kale olarak bilinmektedir. İlk kez 12. yüzyılda inşa edilmiş olan bu kale Selçuklu imparatorluğuna bağlı olan Saltuklu sultanının emri ile yaptırılmıştır. Kars kalesi 1386 yılında Emir Timur'un Anadolu'ya girmesi ile birlikte kale tamamen yıkılmıştır. 1579 yılında ise bu kale tekrardan Osmanlı padişahının emri ile yaptırılmıştır. Lala Mustafa Paşa tarafından 3. Murat'ın emri ile tekrardan yapılan bu kaleye ayrıca dış surlar da eklenmiştir. Kale tarihte gerçekleşen Osmanlı Rus harplerinden oldukça büyük zarar görmüştür.



Kars Kalesi Özellikleri



- Bazalt kesme taşlarla dış cephesi inşa edilmiştir.

- İçerisinde 12. yüzyıldan yaptırılmış olan bir mescid yer almaktadır.

- Kars kalesinin 3 tane kapısı bulunmaktadır.

- Bu kalenin etrafı istinat duvarları ile çevrilidir.

- Bu kalenin içerisinde askeri koğuşlar da bulunmaktadır.

- İçerisinde bir tane de türbe bulunur.



Kars Kalesi Hakkında Bilgi



Kars kalesi tarihte Timur tarafından yıkılmış olan kaledir. Daha sonra ise bu kale Osmanlı Rus savaşlarından da oldukça fazla etkilenmiştir. Fakat günümüze kadar restore edilmiş bir kaledir.