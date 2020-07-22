Kız Kulesine Nasıl Gidilir? Kız Kulesine Toplu Taşıma İle Ulaşım

Kız Kulesi İstanbul'un simgelerinden birisidir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kız Kulesi ilk yapıldığı zaman gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise turistik amaçlı kullanılmaktadır.

Kız Kulesine Nasıl Gidilir?

Avrupa ülkelerinin Leander Kulesi dediği Kız Kulesi eski çağlardan bu yana pek çok amaç için kullanılmıştır. Gümrük istasyonu olarak da kullanılan Kız Kulesi Osmanlı Döneminde zindan olarak kullanıldığı bilinmektedir. Pek çok film veya kitaba konu olmuş olan Kız Kulesi Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde de yer almaktadır. Ayrıca Kız Kulesi hakkında şu zamana kadar pek çok efsaneler de söylenmiştir.

İstanbul'a seyahat eden herkesin mutlaka gitmesi gereken bu tarihi kule Üsküdar'da bulunmaktadır. Üsküdar'ın Salacak mevki de bulunan Kız Kulesi her gün açıktır. Her gün saat 09:15 ile 18:30 arası ziyaretçi kabul etmektedir. Kız Kulesine giriş ücreti de bulunmaktadır. Giriş ücreti 30 TL'dir. Fakat öğrenciler için 15 TL ücreti bulunmaktadır.

Kız Kulesine gitmek için Üsküdar Salacak veya Kabataş'a gidilmesi gerekir. Buradan kalkan seferler ile Kız Kulesine gitmek mümkündür.

Kız Kulesine Toplu Taşıma İle Ulaşım

İstanbul dediğimizde akla ilk gelen yerlerden birisi de Kız Kulesidir. Tarihi ve efsaneleri ile pek çok kişi tarafından merak edilen yerlerden birisidir. Özellikle tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Pek çok amaç ile kullanılmış olan Kız Kulesi günümüzde turistik amaçlı kullanılmaktadır. Yılda yerli ve yabancı pek çok turiste de ev sahipliği yapmaktadır.

Kız Kulesine nasıl gidileceği birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Kız Kulesine ulaşım Üsküdar Salacak üzerinden mümkündür. Ayrıca Kabataş üzerinden de sefer saatleri bulunmaktadır.

Salacak üzerinden Kız Kulesine haftanın her günü sefer bulunmaktadır. 09:15 ile 18:30 aralığında 15 dakika da bir sefer bulunmaktadır. Bu saatler aralığında Kız Kulesine ulaşmak mümkündür. Ayrıca Kabataş üzerinden de Kız Kulesine ulaşım imkanı bulunmaktadır. Fakat Kabataş üzerinden gidilen seferlerde hafta sonu ve hafta içi sefer saatleri farklıdır. Kabataş'tan hafta içi saat 12:00 ile 18:00 saatleri arasında 1 saatte bir sefer bulunmaktadır. Hafta sonu ise Kabataş üzerinden saat 10:00 ile 18:00 arasında 1 saatte 1 sefer bulunur.