MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Kuşadası'nda mermer bloklar heykele dönüşüyor
ABONE OL
16.10.2020 - 13:42 | | İHA

Kuşadası'nda mermer bloklar heykele dönüşüyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında katılımcı sanatçılar tarafından sürdürülen heykel yapım çalışmaları devam ediyor.

Kuşadası'nda mermer bloklar heykele dönüşüyor

Organizasyonda katılımcı olarak yer alan 9 heykeltıraş 10 gündür mermer blokları yontarak “Kuşadası” teması ile eserlerini şekillendiriyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu tüm hızıyla sürüyor. Antik dönemde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu mevkiinde devam eden sempozyum 10’uncu gününü geride bıraktı. Rusya’dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, Türkiye’den ise İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Özlem Şengönül, Hakan Çınar, Hakan Şengönül, Sıtkı Eryılmaz ve Roben Divarcı tarafından yapımına devam edilen eserler ise şekillenmeye başladı. 31 Ekim Cumartesi günü sona erecek olan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda hazırlanacak olan eserler Kuşadası’nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek. Bir heykelin oluşturulma sürecini merak eden sanatseverler, heykeltıraşların canlı performanslarını her gün 09.00-18.30 saatleri arasında Yıllancı Burnu Mevkii’nde takip edebilecek.

Kuşadasında mermer bloklar heykele dönüşüyor

    Helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyon: 26 gözaltıGaziantep'te 853 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Özel Harekat polisleri, bir adrese düzenlediği operasyonda koçbaşı kullanmasına rağmen kapıyı açamadı. Satıcılarının kapıya özel sürgü sistemi kurduğunu belirledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Akılalmaz istek! 112'yi arayıp papağanına korona testi istedi

    Akılalmaz istek! 112'yi arayıp papağanına korona testi istedi

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Cam silen çocuk kamyon altında kaldı! Yürek yakan haber...

    Cam silen çocuk kamyon altında kaldı! Yürek yakan haber...

    Sıradaki Haber