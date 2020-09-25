Laodikya Antik Kenti Denizli İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Laodikya Antik Kenti günümüzde yerli ya da yabancı pek çok sayıda turistin en uğrak ve de en değerli tarihi yerlerinden biridir.



Laodikeia Antik Kenti Nerededir?



Milattan önce 3. yüzyılda Anadolu'nun şehirlerinden biri olarak inşa edilen Laodikeia, Denizli ilinin yaklaşık olarak 6 km kuzey kesiminde yer almaktadır. Denizli iline bağlı olan Eskihisar, Goncalı, Bozburun gibi köyler bu sınırların içerisinde bulunan Lykos Vadisi’nin en çok önem gören antik kenti olarak yer alan Laodikeia, Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından inşa edilmiştir ve bu kralın karısı olan Laodike adına kurulmuştur.



Laodikeia Antik Kenti Tarihçesi



Milattan önce 3. yüzyılın orta kısımlarında Seleukos Kralı olan II. Antiokhos tarafından yapılmış olup kralın karısı Laodike adına kurulmuştur. Daha sonrasında bölge tamamen Roma’ya bağlanmıştır. Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birisine sahip olan bu antik kent, Erken Bizans Dönemi civarında metropollük seviyesinde dini olarak bir merkez haline gelmiştir. Ayrıca Laodikeia antik kentinde yapılan kazı çalışmaları, Erken Kalkolitik Dönem yani Bakır Çağı, milattan önce 5500 ile milattan sonra 7. yüzyıla kadar kesintisiz olan yerleşimlerin varlığını bir şekilde ortaya koymuştur.



Laodikeia antik kenti, önemli bir arkeolojik kalıntılara sahiptir. Bu antik kent, Hıristiyanlık dünyasında da oldukça önemlidir. Çünkü bu antik kent Kutsal Hac Merkezi olma durumu gibi bir dinsel özelliğe sahip olmuştur. Bu sebeple İncil’de de adı geçen ve de Laodikeia Kilisesi adına vahiy gönderilmiş bir kentte Laodikeia Kilisesi’nin olması, bu kutsallığı daha da arttırmaktadır.



Laodikeia Antik Kenti Özellikleri Nelerdir?



Bu antik kentin büyük bir tiyatrosu vardır. Grek tiyatrosu tipinde olan araziye uygun bir şekilde Roma inşa tarzına göre yapılmıştır. Anadolu’nun en büyük stadyumu, 2 adet tiyatrosu, 4 adet hamam kompleksi, 5 adet agorası, 5 adet nymphaeumu, 2 adet anıtsal giriş kapısı, tapınakları, Bouleuterionu, Peristylli evleri, Latrina ve anıtsal caddeleri de bulunmaktadır. Kentin dört tarafını ayrıca nekropol alanları çevirmektedir.



Laodikeia Antik Kenti Giriş Ücretleri



Bu antik kente müze karta sahip olan kişiler, ücretsiz olarak girebilir ve bu antik kenti gezebilir. Ancak müze kartı olmayan kişiler, 25 TL vererek antik kente giriş yapabilir.