Letoon Antik Kenti Muğla İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Letoon Antik Kenti, eski yerleşim izleri M.Ö. 7. Yüzyıla kadar giden bir yaşamı sembolize ediyor. Antik kent merkezi ve çevresinde yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar ve kitabeler, Letoon Antik Kenti’nin politik ve dini bakımdan önemli bir merkez olduğunu kanıtlamaktadır. Letoon Antik Kenti, çevre turizm merkezlerinden de pek çok gezgini keşif için topraklarına doğru çağırmaktadır.

Letoon Antik Kenti Muğla İlinde Nerede?



Letoon Antik Kenti, Muğla ilinin Seydikemer ilçesinde yer alıyor. Seydikemer ilçe sınırlarında ise Kumluova Mahalesi'nde bulunuyor. Kumluova merkezine ise yaklaşık olarak 400-500 metre mesafede. Yol güzergahı olarak Kaş-Fethiye karayolu üzerinde, Kaş'a 50 kilometre uzaklıkta kalıyor. Kaş-Fethiye karayolunda Kınık yakınlarından ayrılan 4 kilometrelik bir yol takibi neticesinde Letoon Antik Kenti'ne kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. Bozoklu Köyü'nde bulunan Likya uygarlığının dini merkezi olarak kabul edilen bu tarihi kent, çok önemli bir dini ve kültürel mirası simgeliyor.



Letoon Antik Kenti Giriş Ücreti



Letoon Antik Kenti giriş ücreti 2020 yılı itibari ile 12-TL'dir. Letoon Antik Kenti ziyaret saatleri ise yaz döneminde 08.30-19.30; kış döneminde ise 08.30-17.30 saatleri arasındadır. Gişe yaz döneminde 18.30'da, kış döneminde ise 16.30'da kapanmaktadır.



Letoon Antik Kenti Tarihçesi



Letoon Antik Kenti'nin kurulduğu bölgede ilk yerleşim izleri M.Ö. 7 yüzyıla kadar uzanmaktadır. Antik kent, tanrıça Leto'yu şereflendirmek ve ona tapınmak amacı ile yapılmıştır. Tarihi kent, Likya Birliğine dahil olan 23 kent arasında bulunmaktadır. Politik ve dini önemi ile birlikte meşhur Xanthos şehrine de yakın bir konuma haizdir. Letoon Antik Kenti, tarih boyunca kutsal ve tapınma merkezi olarak kullanılmış olup Persler, Karyalılar ile eski Yunanlıların hakimiyetine girmiştir. Roma döneminde kültür merkezi haline gelen kent, 7. yüzyılda ise yerel halkı tarafından tamamen terk edilmiştir.



Letoon Antik Kenti Özellikleri



Letoon Antik Kenti, 1988 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Likya yürüyüş yolu rotasında bulunan kent, Anadolu'da mühim işlere imza atan Likya halkının dini merkezi olmuştur. Tanrıça Leto, çocukları Artemis ile Apollon için inşa edilen kent, bu bakımdan Likyalılar için son derece kutsal bir alanı temsil etmiştir. Kentte 5. yüzyılda kilise yapılmış olup böylelikle Hristiyanlığa geçiş sağlanmıştır. Günümüzde ören yerinin bir bölümü sularla kaplı olan kent, ziyaretçilerini eşsiz bir tarihi yolculuğa çıkarmaya devam etmektedir.