Lübnan'da uçuşlar yeniden başladı

Lübnan Hükumeti, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği "seferberlik" çerçevesinde ülkedeki Birleşmiş Milletler gücü, diplomatik temsilcilikler ve kargo seferleri dışındaki tüm uçuşlara kapattığı Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı 105 gün aradan sonra yeniden açtı. Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, çift yönlü uçuşlara yeniden açılan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki durumu yerinde takip etti.

Sağlık Bakanı Hasan, yaptığı açıklamada, Lübnan hükümeti ve özel kuruluşlar olarak ülkeyi ziyaret edecek turistlere Kovid-19 salgınından korunmaya yönelik her türlü hizmet ve kolaylığı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Uluslararası Refik Hariri Havalimanı Müdürü Fadi el-Hasan da bugünden itibaren yurt dışındaki Lübnanlıların rahatlıkla ülkelerine dönebileceğini söyledi.

Ülkenin hava yolu üzerinden yurt dışına açılan tek kapısı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı, 18 Mart'tan sonra sadece yurt dışında mahsur kalan Lübnanlıların tahliyesi için kullanılırken, 24 Haziran'da kapılarını özel uçuşlara açmıştı.

Her yolcunun, Lübnan'a giriş yapmadan önce elektronik "MOPH PASS" sayfasına, geldiği ülkede yaptırdığı test sonucu dahil bilgilerini girmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda da ayrıca test yaptıracağı kaydedildi. Ülkeye girişi sırasında havalimanında 150 bin Lübnan lirası karşılığında bir test yaptırılacağına işaret edilen açıklamada, geldiği ülkede test yaptırmayanların ise havalimanında yaptırdıkları testten 3 gün sonra yeni bir PCR daha testi yaptıracağı ifade edildi.

Havalimanına gelen Körfez ülkelerinden ilk yolcuların test yaptırdıkları sırada görüntü almaya çalışan basın mensupları ile buna izin vermeyen havalimanı güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana ülkede virüs kaynaklı 34 can kaybı, 1778 vaka kaydedildiğini açıklamıştı.