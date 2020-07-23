Mardin'in Neyi Meşhur? En Meşhur Mardin Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Mardin'de Ne Yenir)

Mardin Türkiye'nin en güzel şehirleri arasında yer almaktadır. Gerek kültürü ile gerekse de tarihi ile en çok ziyaret edilen illerin başında yer almaktadır. Mardin'de tadılabilecek güzel yemeklerde bulunmaktadır.

Mardin'in Neyi Meşhur?

Kaburga dolması Mardin'in en meşhur yemeğidir. Hazırlanması ve sunulması bir hayli zahmetli olan bu yemek oldukça lezzetli bir Mardin yemeğidir. Kaburga dolması kuzu eti ile birlikte hazırlanan ve soğan, pirinç, kuş üzümü ile birlikte hazırlanan oldukça lezzetli bir yemektir. Mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden olan kaburga dolması yoğurt ile birlikte servis edilmektedir.

En Meşhur Mardin Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir?

1) Kiliçe

Mardin'de hamur işleri oldukça meşhurdur. Kiliçe'de Mardin'in en ünlü hamur yemekleri arasındadır. Bu yemek yapılırken hamuru özenle açılmaktadır. Farklı tatta olan hamuru ile yapılan kiliçe yemeği Mardin'e ziyaret edenlerin tatması gereken yöresel lezzetlerin başında yer almaktadır.

2) İncasiye

İncasiye yemeğine Mardin dışında rastlamanız mümkün değildir. Mardin'in en güzel yemeklerinden biri olan incasiye oldukça şifalı bir yemektir. Osmanlı imparatorluğu döneminde de sıklıkla yapılan bu yemek kuru siyah erikle ile birlikte yapılan bir yemektir.

3) Accin

Mardin'in hem güzel hem de en ilginç lezzetlerinden olan Accin geniş tepsilerde sunulan bir çeşit yemektir. Yöreyi en güzel şekilde temsil eden accin yemeği Mardinlilerin en sevdiği yiyecekler arasında

yer almaktadır. Tavada pişmiş olan yumurtaları son olarak ilave edilerek ziyaretçilere sunulan bu yemek oldukça lezzetli bir yöresel yemektir.

4) İkbebet

Haşlama içli köfte olarak da bilinen ikbebet en güzel Mardin yemekleri arasındadır. İkbebet etli ve soğanlı bir şekilde harç edilerek hazırlanmaktadır. Enfes tadı olan bu yemek Mardin'de tadılması gereken yemeklerin arasındadır.

Mardin'de Ne Yenir?

1) İrok

Mardin yöresine ait olan irok Mardin'de ne yenir sorusunun ilk cevabı olarak bilinmektedir. İrok Mardin yöresine ait olan bir içli köftedir. Diğer içli köftelerden daha lezzetli bir tadı olan bu lezzeti de mutlaka

tatmalısınız.

2) Dobo

Etli yemekleri bol olan Mardin'in bir diğer yemeği de Dobo'dur. Dobo kuzu eti ile birlikte hazırlanmaktadır.