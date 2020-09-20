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20.09.2020 - 11:46 | | DHA

NormalleÅŸme sürecinde Amasra'ya büyük ilgi

BartÄ±n'Ä±nÂ tarihi ve turist ilÃ§esi Amasra,Â 1 HazirandaÂ baÅŸlayan normalleÅŸme sÃ¼recinden sonra tatilci akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. Amasra Belediye BaÅŸkanÄ± Recai Ã‡akÄ±r ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±nÂ 800 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â

NormalleÅŸme sürecinde Amasra'ya büyük ilgi

Amasra, denizi ve doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle BatÄ± Karadenizin en gÃ¶zde ilÃ§elerinden biri haline geldi. Roma,Â Bizans ve OsmanlÄ± dÃ¶nemlerine ait tarihi eserlerinin yanÄ± sÄ±raÂ Amasra Kalesi ile UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'ne dahil edilenÂ Amasra,Â HaziranÂ ayÄ± ile birlikte baÅŸlayan normalleÅŸme sÃ¼recinde ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. Kurban BayramÄ± tatilinde 4 bin yatak kapasiteli ilÃ§ede aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemlendi.Â Hafta sonlarÄ± yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle ilÃ§edeÂ koronavirÃ¼sÂ Ã¶nlemleriyle birlikte sÄ±kÄ± denetimlerin devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Tarihi ve turistik ilÃ§enin normalleÅŸme sÃ¼reci ile birlikte eski gÃ¼nlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Amasra Belediye BaÅŸkanÄ± Recai Ã‡akÄ±r, 1 HaziranÂ tarihindenÂ bu yana yaklaÅŸÄ±k 800 bin ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rladÄ±k. Yine hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygun olmasÄ± durumunda bu hareketliliÄŸin KasÄ±m sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz dedi.Â 

NormalleÅŸme sÃ¼recinde Amasraya bÃ¼yÃ¼k ilgi

Önce dövdüler sonra kaçÄ±rdÄ±lar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kiÅŸi alacak verecek meselesi yüzünden bir yÄ±kama istasyonunda kameralarÄ±n önünde feci ÅŸekilde dövüldü, sonra kaçÄ±rÄ±ldÄ±. Arabaya bindirilen kiÅŸi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladÄ± ancak arkadan gelen baÅŸka bir aracÄ±n altÄ±nda kalarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Darp ve kaçÄ±rma anlarÄ± kameraya yansÄ±rken, polis geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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