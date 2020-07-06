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06.07.2020 - 15:14 |

Patara'da tarihe yolculuk

Antalya'nın Kaş ilçesindeki tarihe damga vurmuş birçok ismin ayak bastığı Patara Antik Kenti, ziyaretçilerine unutulmaz bir tarih yolculuğu yaptırıyor.

Patara'da tarihe yolculuk

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesiyle antik kente olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Patara'nın, limanı nedeniyle tarihe adeta damga vurmuş bir kent olduğuna dikkati çeken Işık, bu nedenle buraya, tarihte ismi sıkça duyulan birçok ünlü ismin ayak bastığını anlattı.

 Kente gelen ilk önemli ismin, Hititlerin önemli krallarından 4. Tuthaliya olduğunu belirten Işık, "Diğer önemli isim, Büyük İskender. Büyük İskender, bütün Likya'yı fethediyor. Karadan geldiği ordusuyla Patara Limanı'nı ele geçirmek istiyor. Burada yaptığımız kazılarda üzerinde 'İskender'e aitim' yazılı bronzdan sapan mermisi bulduk. Sapan mermisi çevresinde de yangın izleri vardı. Bunlar garnizonun, Likya'nın çoğunluğunu savaşmadan ele geçiren Büyük İskender'e karşı koyduğu anlaşılıyor." diye konuştu.

Patarada tarihe yolculuk

Patara Limanı'na gelen Mısır Kralı 2. Ptolemaios'un da kenti çok sevdiğine değinen Işık, Patara'nın o dönem Mısır kaynaklarında yaklaşık 100 yıl süreyle kralın eşi Arsinoe adıyla anıldığını dile getirdi. Patara'da hiç kimsenin aklına gelmeyeceği önemli bir ismin de bir dönem yaşadığını anlatan Işık, "Ünlü Hannibal da Roma'dan kaçarak Patara'ya sığınıyor. Bu da tarihin bize anlattığı çok önemli bir öyküdür. İlerleyen süreçlerde Anadolu'dan Roma'ya karşı bayrak açan önemli isimlerden Mithridates de Patara'ya ayak basıyor. Sezar'ın katillerinden Brutus de Patara'da bulunan ünlü isimler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın da Patara'da doğup yaşadığını belirten Işık, "Saydığım bütün isimler Patara'ya sonradan gelirken Nikolaos buranın yerlisi, yani Pataralıdır. Bazı yazıtlarda onun ailesine ilişkin bilgilere de ulaştık." dedi. Işık, gelmeseler de İmparator Neron ve 2. Abdülhamid Han'ın da kente yaptırdıkları önemli eserlerle Patara'ya ne kadar önem verdiklerini gösterdiklerini söyledi.

 Patarada tarihe yolculuk

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