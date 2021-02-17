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17.02.2021 - 16:46 |

Safranbolu beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar karla kaplandı.

Safranbolu beyaza büründü

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların bulunduğu Safranbolu'da da etkili oldu.

Safranbolu beyaza büründü

Bahçe içinde, çoğunlukla 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış ve estetik Safranbolu konakları, kar yağışıyla beyaza büründü.

"Korumanın Başkenti", "Müze Kent" gibi unvanlarla da anılan Safranbolu'da beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan güzel manzara oluşturdu.

 

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