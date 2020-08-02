Safranbolu'da Kurban Bayramı bereketi

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenlerin tercih ettiği, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçe, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yabancı turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan gelenlerin akınına uğradı.