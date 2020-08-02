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02.08.2020 - 09:06 |

Safranbolu'da Kurban Bayramı bereketi

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların öne çıktığı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Safranbolu'da Kurban Bayramı bereketi

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenlerin tercih ettiği, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçe, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yabancı turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan gelenlerin akınına uğradı.

Safranboluda Kurban Bayramı bereketi

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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