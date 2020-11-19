Saklıkent beyaza büründü

Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, 15 Kasım'da yağdı. Akdeniz Bölgesi'nde bu sabah başlayan sağanak, kent merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlere de kar yağdı. Dünyaca ünlü olan ve kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıkent'te kar kalınlığı, bu sabahki yağışla birlikte 7 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen merkezdeki işletmeciler, kar yağışı ile mutlu olurken, tesislerin ilerleyen haftalarda açılabileceğini söyledi.
Evindeki 12 hayvana el konulan genç kadın: Yasak olduğunu bilmiyordumİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakırköy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.