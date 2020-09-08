Samoa Hakkında Bilgiler; Samoa Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Samoa, 1962 yılında Yeni Zelanda’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Göndere çekilen bayrak 1949’da tasarlanmış haliyle devam ediyor. Bayrak kırmızı zemin üzerinedir. Sol üst, bayrağın ¼’ünü kaplayan bölüm mavidir. Mavi rengin üzerinde beş yıldızlı Crux takım yıldızı bulunuyor. Bayrakta kullanılan kırmızı cesareti, mavi özgürlüğü, beyaz da ruhsal saflığı ifade ediyor. Apia, ülkenin en çok ziyaret edilen şehridir.



Samoa Nerededir?



Samoa, Güney Pasifik Okyanusunda, Polinezya ada grubunun içinde yer alıyor. Amerikan Samoa’sının 130 km batısında, Yeni Zelanda’nın 2900 km kuzeydoğusunda, Hawaii’nin 4200 km güneybatısında yer alıyor.



Ülke, Samoa takımadalarının bir kısmını Amerikan Samoa’sı ile birlikte paylaşıyor. Samoa’nın; Upolu,

Savai’i, Manono, Apolima, Fanuatapu, Namu’a, Nu’utele, Nu’ulua, Nu’usafee adlı 9 adası bulunuyor. Bu adaların toplam yüzölçümü 2.830 km2’dir. Bu adalardan Upo, Savai’i, Manono ve Apolima’da yerleşim varken; diğer adalar ıssızdır. Bu adalar volkanik kayalar olduğu için çoğu aktif haldedir.



Samoa’da tropikal iklim hâkimdir. Kasım/Aralık-Nisan aylarında esen Güney ticaret rüzgarları şiddetli yağış, fırtına, kasırga ve tsunamilere yol açıyor. Adaların iç bölgeleri tropikal yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Fakat çiftçilerin bilinçsizce tarla açma çalışmaları yüzünden ormanlık alanın ¼’ü yok olmuştur.



Ülkedeki hayvan türleri Upolu adasında bulunan O Le Pupu Pue Milli Parkında koruma altındadır. Yine bu adada bulunan Lanoto’o Gölü Milli Parkı, Sopoaga Şelaleleri; Savai’i adasındaki Matavanu Dağı lav alanı, Apia’daki Samoa Müzesi gezilecek yerler arasındadır.



Ülkeye ziyaret için en uygun zaman yağışların nispeten daha az olduğu Mayıs-Eylül ayları arasıdır. Ülkenin en önemli festivali olan Teuila Festivali, Eylül ayının ilk haftasında yapılıyor. Türkiye’den Samoa’ya direk uçak seferleri bulunmuyor. Avustralya veya Yeni Zelanda üzerinden aktarmalı gidebiliyorsunuz.



Samoa Nüfusu Ne Kadardır?



Samoa’nın nüfusu, 2020 yılının ilk yarısına göre 198.414 kişidir. Bu nüfus adalarda yaşayan insanların sayısıdır. Göçmen olarak yurt dışında çalışan/yaşayan kişi sayısı 150 binden fazladır. Kilometrekare başına düşen insan sayısı ise 70’dir.



Nüfusun yıllık değişim oranı %0,6’dır. Nüfusun %96,6’sı Samoalı, %7,4’ü de Polinezyalı, Avrupalıdır. Ülkede ortalama yaşam süresi 71 yıldır. Bu süre erkeklerde 68.2, kadınlarda 73.94’tür.



Samoa Başkenti Neresidir?



Samoa’nın başkenti Apia’dır. Upolu adasında bulunan bu kentin nüfusu 40 bindir. Muhteşem plajlarıyla, leziz menüleriyle, gece hayatı ve kültür merkeziyle batı medeniyetinin gözdesidir. Apia’nın bir özelliği de doğal ve tarihi cazibe merkezlerine yakın bir lokasyonda bulunmasıdır. Şehre hem hava hem de deniz yoluyla gelme imkanı olduğu için burayı ziyaret edenler çevre adalara da rahatlıkla geçiş yapabiliyorlar.



Samoa halkının kültür ve yaşantısını yansıtan Samoa Kültür Köyü, Vanya Taule’alo Galerisi, otantik pazar Maketi Fou, Immaculate Conception Katedrali, Falemata’aga Müzesi, Mormon Tapınağı ziyaret edilecek yerler arasındadır.



Samoa Para Birimi Nedir?



Ülkenin resmi para birimi Samoa Talasıdır (WST). Bir Samoa Talası 2.81 Türk Lirasına eşittir.



Samoa Resmi Dili Nedir?



Ülkenin resmi dilleri Samoaca ve İngilizcedir. Yerel halkın geneli Samoaca konuşuyor. Resmi işlemlerde İngilizce dili tercih ediliyor.



Samoa ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Samoa ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Samoa zaman bakımından Türkiye’den 10 saat ileridedir. Buna göre Samoa’da saatler 22.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de saat 12.00’dir.