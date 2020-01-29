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29.01.2020 - 15:16 |

Schengen başvuru ücreti 80 euro oluyor

Schengen vize ücretleri artıyor! Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan açıklamaya göre Schengen Vizesi ücretleri 80 euro olacak. Halihazırda bu bedel 60 euro. AB'nin Schengen Vizesi için uygulanan yeni fiyat tarifesi 2 Şubat 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Schengen başvuru ücreti 80 euro oluyor

Schengen Vizesi ücretine zam geliyor. Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesinin yanı sıra İsviçre ve Norveç'te de geçerli olan Schengen vizesi için alınan ücret 60 euroydu. TÜRSAB tarafından yapılan açıklamaya göre AB'nin aldığı yeni karar doğrultusunda Schengen Vizesi ücretine zam yapıldı. 

Yapılan açıklamaya göre Schengen Vizesi başvurusunda talep edilecek ücret 80 euro olacak. 20 euroluk bir artışa tekabül eden bu bedel Haziran 2019 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanmıştı.

TÜRSAB'ın yaptığı açıklamaya göre büyükelçilik ve konsolosluklarda talep edilen 80 euroluk ücret 2 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanacak.

İlk pasaport ne zaman kullanıldı?

Schengen başvuru ücreti 80 euro oluyor

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