Senegal Hakkında Bilgiler; Senegal Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Üç dikey şeritten oluşan Senegal bayrağının renkleri yeşil, sarı ve kırmızıdır. Bu renkler aynı zamanda Pan-Afrika ülkelerinin ortak renkleridir. Sarı renk ülkenin doğal zenginliklerini ve birlik beraberliği, kırmızı renk bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden Senegalli askerleri temsil eder. Yeşil renk ise İslam'ın sembolüdür.

Özgürlüğün sembolü olan beş köşeli yıldız da yeşildir ve bayrağın ortasında yer alır.1960 yılından önce kullanılmakta olan yıldızın rengi ise sarıydı. 196.712 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan ülke 14 bölgeden oluşuyor. Bu bölgelerde toplam 54 şehir bulunmaktadır. Senegal'in en kalabalık bölgeleri Dakar, Diourbel, Thies, Kolda ve Louga'dır. Ülkenin en bilinen şehirleri arasında M'bour, Saint Louis, Pikine, Kaolack ve Guediawaye yer alıyor. Nüfusu yaklaşık 850 bin olan Pikine verimli tarım arazilerine sahiptir. Bu kentte en çok yetiştirilen tarım ürünleri kuşkonmaz, yer fıstığı, domates ve patates yer alıyor. Ülkede en fazla çıkarılan maden ise altındır.

Senegal Nerededir?

Afrika kıtasında yer alan Senegal'in Atlas Okyanusuna kıyısı bulunmaktadır. Kıyı uzunluğu 531 kilometrekaredir. Ülkenin sınır komşuları ise Moritanya, Gine, Mali, Gina Bissau ve Gambiya'dır. Coğrafi konumu itibariyle Senegal'de tropikal iklim hakimdir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu ülkede en fazla yağış Ağustos ve Eylül aylarında görülür.

Senegal Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Açıklanan son verilere göre Senegal'in nüfusu (tahmini) 16.743.927'dir. Birçok etnik grubun yaşadığı Senegal'de nüfusun %45'ini Wolof- Serer'ler oluşturur. Ülkenin etnik dağılımında Pular, Soninka ve Lübnanlılar da yer alıyor. Senegal'de ortalama yaşam süresi erkeklerde 64, kadınlarda ise 68'dir.

Senegal'in Başkenti Neresidir?

Senegal'in başkenti Dakar'dır. 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkent, ülkenin en batısında yer alır. Aynı zamanda bir liman şehri olan başkentte turizm ve ticaret de gelişmiştir. Her yıl düzenlenen Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarına, Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülke katılmaktadır. Doğal güzellikleriyle de ünlü olan Dakar'ın sınırları içerisinde Retba Gölü ve Goree Adası bulunuyor. Başkentin en fazla turist çeken diğer yerleri şunlardır: IFAN Müzesi, Afrika Anısı Katedrali, Atlantik Köle Ticareti Müzesi ve Bağımsızlık Meydanı.

Nüfusu yaklaşık 530 bin olan Touba, Senegal'in merkezi şehirlerinden biridir. Afrika kıtasının en büyük camilerinden biri olan Touba Ulu Cami Toene, 7000 kişilik kapasiteye sahiptir. 1887 yılında inşa edilen cami, her yıl 1 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor.

Senegal'in en kalabalık ve en büyük diğer şehirleri arasında, Ziguinchor, Thies, Joal Fadiout, Richard Toli, Kolda, Bargny Gouddau, Nioro Du Rip ve Bakel yer alıyor.

Senegal'in Para Birimi Nedir?

Senegal'in para birimi Batı Afrika CFA Frangıdır. Kısaltması ''XOF'' olan para birimi, Mali, Fildişi Sahili ve Burkina Faso gibi birçok Afrika ülkesinde de kullanılmaktadır. Bu ülkelerin tamamında CFA Frangını basma ve dağıtma yetkisi Central Bank of West African States'e aittir.

Senegal'de Konuşulan Diller

Senegal'in resmi dili Fransızca'dır. Bunun en büyük nedeni, ülkenin 65 yıl boyunca Fransa'nın kolonisi olmaktadır. Ayrıca çeşitli bölgelerinde birçok yerel dil konuşulmaktadır. Nüfusun %70'iden fazlasının konuştuğu yerel diller Noon, Mandinka, Wolof ve Soninke'dir.

Senegal ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Greenwich Ortalama Zaman diliminin kullanıldığı Senegal ile Türkiye arasında 3 saatlik fark vardır. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle Senegal'den 3 saat ileridedir.