Seyşeller Hakkında Bilgiler; Seyşeller Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülkenin resmi bayrağı mavi, beyaz, yeşil, kırmızı ve sarı renklerinden oluşur. Sarı ve mavi renkleri hem gökyüzü ve güneşi hem de Demokrat Partiyi temsil eder. Diğer üç renk ise Birleşmiş Halk Partisinin simgesidir. Bayrak ilk kez 1996 yılında göndere çekilmiş ve resmi bayrak ilan edilmiştir. Bu yıldan önce kullanılan bayrak yeşil, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renkten oluşuyordu. 459 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Seyşeller Cumhuriyeti 26 idari bölgeye ayrılmıştır. Toplam şehir sayısı ise 26'dır. En büyük ve ünlü bölgesinin adı Greater Victoria'dır.

Ülkenin en kalabalık şehirleri ise şunlardır: Port Glaud, Baie Ste Anne, Victoria ve Beau Vallon. Bu şehirlerde yaz ve deniz turizmi oldukça gelişmiştir. Çok sayıda plaj ve otelin bulunduğu Seyşeller, yılda 2 milyondan fazla turisti ağırlıyor. Ülkenin ana geçim kaynaklarından biri de tarımdır. En fazla yetiştirilen ve ihraç edilen tarım ürünlerinin başında muz, hindistan cevizi ve patates geliyor. Seyşeller Cumhuriyetinde balıkçılık ve madencilik de gelişmiştir.

Seyşeller Nerededir?

Asya kıtasının ''Egzotik Cenneti' olarak tanımlanan Seyşeller, Hint Okyanusunda yer almaktadır. Seyşeller'de tatil yapmak isteyenlerin vize almasına gerek yoktur. Coğrafi konumu itibariye ada ülkesinde tropikal iklim hakimdir. 8 ay yaz mevsimi yaşayan ülkede en faza yapış Nisan ve Mayıs aylarında görülür.

Seyşeller Nüfusu Ne Kadar? (2020)

2020 yılı itibariyle Seyşeller'in (tahmini) nüfusu 98.347'dir. Nüfusun %50'sinden fazlasını gençlerin oluşturduğu Seyşeller'de yıllık nüfus artışı %2 - %2.5 arasındadır. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 69, kadınlarda 78'dir.

Seyşeller'in Başkenti Neresidir?

Toplam 20.1 kilometrekarelik alana sahip olan Victoria şehri, Seyşellerin başkentidir. Ticaret ve deniz turizminin geliştiği kentin nüfusu yaklaşık 25 bindir. Mahe Island adıyla da bilinen kentte en fazla turist çeken yerler şunlardır. Seyşeller Ulusal Müzesi, Selwyn Clarke Pazarı, Doğa Bilimleri Müzesi, Saat Kulesi ve Victoria Botanik Bahçeleri. Botanik bahçelerinde sadece Seyşeller ülkesinde yetişen birçok bitki ve çiçek türü bulunmaktadır.

Seyşeller'in en ünlü adalarından biri olan Praslin Adasına, yılda 1.5 milyondan fazla turist geliyor. Özellikle Avrupalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği adada Vallee de Mail adında bir milli park da bulunuyor. Adada yer alan Anse Lazio plajında şnorkelle dalış başta olmak üzere birçok su sporu yapılabiliyor.

Seyşeller'de yer alan diğer önemli adalar ve şehirler şunlardır: La Digue Adası, Roche Caiman, Mahe Adası, Baie Lazare, Bel Air, Mont Buxton, Pointe La Rue, Anse Royale, Anse Aux Pins ve Pointe Au Sel.

Seyşeller'in Para Birimi Nedir?

Ülkenin resmi para birimi Seyşeller Rupisi'dir. Kısaltması SR olan para, 1914 yılında tedavüle girmiştir. Madeni paraların en küçükleri 1 ve 5 rupi, banktnotların en büyükleri ise 100 ve 500 Rupidir. Central Bank of Seychelles, parayı basma ve dağıtma yetkisine sahiptir. Konaklama tesislerinde ve müzelerde geçerli olan diğer para birimleri Dolar ve Euro'dur.

Seyşeller'de Konuşulan Diller

Seyşeller Cumhuriyetinin resmi dilleri İngilizce ve Fransızca'dır. Hem öğretim kurumlarında hem de resmi yazışmalarda iki dil de kullanılır. ''Creole'' ya da ''Kreyolu'' dili de en yaygın konuşulan dillerden biridir.

Seyşeller ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye ile Seyşeller arasında 1 saatlik fark bulunuyor. Türkiye'de saat 13.00 iken Seyşeller'de 14.00'dır.