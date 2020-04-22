Singapur Nerede? Singapur'a Nasıl Gidilir?

Singapur nüfusu itibari ile 5.5 milyon nüfusu bulunan bir ülkedir. Singapur aynı zamanda bir şehir devleti olarak da tanımlanmaktadır. Singapur dünyanın en kozmopolit ülkelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Singapur Nerede?

Singapur Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Malay yarım adasının güneyinde bulunan Singapur önemli bir turistik ülke olarak bilinmektedir.

Singapur'a Nasıl Gidilir?

Singapur ülkemize vize prosedürü uygulamayan ülkeler arasında yer almaktadır. Singapur'a eğer 30 günden az kalacaksanız herhangi bir vize almanıza gerek yoktur. Eğer Singapur'a yapacağınız ziyaret 30 günden fazla ise Singapur konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir. Singapur'a giriş için mutlaka göçmenlik kartını doldurmanız gerekmektedir. Göçmenlik kartı sizlerin tüm bilgilerini içeren Singapur ülkesi tarafından istenilen bir karttır.

Singapur'a gitmek için iyi ve tavsiye edilen yol ise hava yoludur. Singapur'a seyahatlerinizde aktarmalı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava yolu ile ulaşım 12 buçuk saat olarak sürmektedir. Singapur'a ayrıca direkt uçuşlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla alacağınız uçak biletin türüne göre aktarmalı veya direkt uçuşunuz belirlenir. Uçuş sırasında yapacağınız rötarlara bağlı olarak da yolculuğunuzun süresi uzayabilmektedir.