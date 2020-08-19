Â Sinop'ta, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸiyle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Balatlar YapÄ± TopluluÄŸu kazÄ±sÄ±nda, hayvan figÃ¼rlÃ¼ obje bulundu.Balatlar YapÄ± TopluluÄŸu'nda 2010 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan arkeolojik kazÄ±larÄ±n bu yÄ±lki bÃ¶lÃ¼mÃ¼ devam ediyor.

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Ä°lk kez hayvan figÃ¼rlÃ¼ obje bulundu

Â Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Ãœniversitesi Sanat Tarihi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve KazÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¼lgÃ¼n KÃ¶roÄŸlu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±lki kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda uluslararasÄ± deÄŸeri olan bir objeye ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â KazÄ±da ilk kez hayvan figÃ¼rlÃ¼ obje bulduklarÄ±nÄ±, eserin benzerlerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± mÃ¼zelerde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tarihsel aÃ§Ä±dan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan KÃ¶roÄŸlu, "Bu Ã¶nemli eseri kilisenin apsis bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bulduk. Tam net olmamakla birlikte tarihi geÃ§miÅŸi Orta Bizans dÃ¶nemine kadar gidiyor." dedi.

Â KÃ¶roÄŸlu, bu tÃ¼r deÄŸerli parÃ§alarÄ±n o dÃ¶nemlerde kutular iÃ§erinde muhafaza edildiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

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"Burada Ã§Ä±kmasÄ± da Ã§ok ilginÃ§. Bu ÅŸekilde benzer parÃ§alarÄ± figÃ¼rlÃ¼ deÄŸil ama sade geometrik desenli ya da bitkisel desenli olarak Ã¶nceki yÄ±llarda bulmuÅŸtuk. Ä°lk kez hayvan figÃ¼rlÃ¼ olanÄ±nÄ± bulduk. Bunlar Sinop Ã¼retimi deÄŸil. BaÅŸka yerlerde yapÄ±lÄ±yor ve buraya ithal olarak geliyor. Sinop deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ithal malzemeye alÄ±ÅŸÄ±k bir yer. Ã‡ok deÄŸerli objeler buraya ulaÅŸabilmiÅŸ. Ä°ki limanÄ± sayesinde zengin bir kent. Belli ki zengin bir yaÅŸam var. Bu eser de onlardan biri."

Â KÃ¶roÄŸlu, eserin tam olarak hangi dÃ¶neme ait olduÄŸunun ve tarihi geÃ§miÅŸinin belirlenmesi iÃ§in incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.