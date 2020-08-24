Tarihi Edirne Sarayı ziyarete açılmak için gün sayıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Müzesi iş birliğinde gerçekleşen kazı çalışmalarıyla sarayın toprak altında kalan bazı kısımları gün yüzüne çıkarılmaya devam ediliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, 2002 yılından bu yana Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Edirne'nin kültür turizminin başkenti olacağını ifade eden Soytürk, turizm pastasından daha fazla ziyaretçi ve gelir almayı hedeflediklerini anlattı.

Edirne'nin tarihi ve kültürel yapısıyla dünyanın en önemli kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Soytürk, bölgenin Adelet Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Matbaah-ı Amire (saray mutfağı) ile ören yerinin bu yıl ziyarete açılacağını belirtti. Ören yerinin turizme katkısının büyük olacağına işaret eden Soytürk, "Bu bölge turizm için ciddi bir çekim merkezi olacak. Bir yandan da kazı çalışmaları devam edecek. Şehrimiz açısından burasının ciddi bir turizm potansiyeli olacak." dedi.

Osmanlı Saray Mutfağı'nın açılmasıyla ziyaretçilerin o döneme ait eserleri ve ürünleri görme fırsatı bulacağını aktaran Soytürk, "Yine onun dışında Kum Kasrı Hamamı, Adelet Kasrı ve bir taraftan da kazıları ve tarihi kalıntıları da görmüş olacak." dedi.

Kazı Başkanı ve TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu da kazı çalışmalarının salgın nedeniyle yavaş ilerlese de devam ettiğini belirtti. Kazı çalışmalarında saray seramikleri, duvar çinileri, lüleler ve sikkeler bulduklarını vurgulayan Kurtişoğlu, kazı evinde bu buluntuların temizlenip restore edilerek kayıt altına alındığını sözlerine ekledi.