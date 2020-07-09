Times Meydanı sessiz

Amerika Birleşik Devletleri, corona virüs salgınının merkezi olmayı sürdürüyor. Vaka sayısının üç milyonu geçtiği ülkedeki bazı eyaletlerde normalleşme adımları iptal edilmeye başlandı. Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte özellikle büyük kentlerde yaşayanlar arasında tedirginlik de arttı.

ABD'nin ve hatta dünyanın finans merkezi olan New York bu tedirginliği yaşayan kentlerden biri. Kentin en kalabalık noktalarından biri olan Times Meydanı, vaka sayılarındaki artışın ardından yeniden tenhalaştı.