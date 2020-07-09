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09.07.2020 - 07:15 |

Times Meydanı sessiz

Corona virüs salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'deki vaka sayısı 3 milyon 123 bine çıkarken, 134 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, Dünyanın en hareketli kenti olan New York'taki ünlü Times Meydanı, alınan önlemler sonrası boş kaldı.

Times Meydanı sessiz

Amerika Birleşik Devletleri, corona virüs salgınının merkezi olmayı sürdürüyor. Vaka sayısının üç milyonu geçtiği ülkedeki bazı eyaletlerde normalleşme adımları iptal edilmeye başlandı. Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte özellikle büyük kentlerde yaşayanlar arasında tedirginlik de arttı.

ABD'nin ve hatta dünyanın finans merkezi olan New York bu tedirginliği yaşayan kentlerden biri. Kentin en kalabalık noktalarından biri olan Times Meydanı, vaka sayılarındaki artışın ardından yeniden tenhalaştı. 

Times Meydanı sessiz

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