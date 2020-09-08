Tonga Hakkında Bilgiler; Tonga Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Tonga, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Birleşik Krallığa bağlıyken 1970’te tam bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin resmi bayrağı 1875 yılında kabul edilen kırmızı zemin üzerine, sol köşede beyaz dikdörtgen ortasına yerleştirilmiş kızıl haçtan oluşuyor. Ülkenin öne çıkan şehirleri; Vava’u, Ha’apai ve Nuku’olafa’dır.

Tonga Nerededir?

Tonga, Okyanusya (Avustralya) kıtasının doğusunda, Pasifik Okyanusunda bulunuyor. Polizenya Ada grubunu oluşturan takımadalardan biridir. Ada devleti olduğu için hiçbir devletle kara sınırı bulunmuyor. En yakın ülkeler batısında Avustralya ve Fiji, kuzeyinde Samoa, güneybatısında Yeni Zelanda’dır.

Tonga toplamda 177 adadan oluşuyor. Fakat bu adaların sadece 36 tanesinde yerleşim vardır. Toplamda 747 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Adalarının sahil uzunluğu ise 419 kilometredir. Bu adaların birçoğu volkanik adadır. Bu volkanik adalarla Pasifik ateş çemberi içinde yer alıyor. Ülkenin doğusunda 10.882 metrelik bir derinliğe sahip Tonga Çukuru bulunuyor.

Tongatapu, Vava’u ve Ha’apai ülkenin en büyük üç adasıdır. Yerleşim ve ülke krallığı daha ziyade Tongatapu adasında yoğunlaşmıştır.

Tonga’da tropikal iklim hâkimdir. Haziran ve Eylül ayları diğer aylara oranla kuru geçiyor ve nem oranı düşüktür. Bu aylarda çok az yağmur yağıyor. Bu dönem yatçıların Güney Pasifiği geçtikleri ve kambur balinaların bölgede dolaştığı dönemdir. Bu dönem ülkeyi ziyaret etmeniz için en uygun zamandır.

Vava’u adası dalış yapmak isteyenler için en uygun adadır. Mercan resifleri, su altı zenginliği ve mağaralarıyla bir cazibe merkezi konumundadır. Tongatapu, ülkenin en büyük adasıdır. Tarihi yapısı, muhteşem plajları ve eğlence merkezleriyle turistlerin ilgi odağıdır. Pangaimotu Adası, mercan kayalıkları, gemi batıkları ve zengin sualtı yaşamıyla dalış tutkunlarının gözdesidir.

Talau Dağı Milli Parkı, Talamahu Market, Ha’atafu Plajı, Abel Tasman Anıtı, Aziz Joseph Katedrali ve Ene’io Botanik Bahçesi gezilecek yerler arasındadır.

Türkiye’den Tonga’ya direk uçak seferleri bulunmuyor. Yeni Zelanda, Kore veya İsviçre aktarmalı olarak Tongatapu adasında bulunan Nuku’alofa ’ya ulaşıyorsunuz.

Tonga Nüfusu Ne Kadardır?

Tonga’nın 2020 yılının ilk yarısı itibariyle nüfusu 105.695 kişidir. Yıllık nüfus değişim oranı %1.15’dir. Kilometrekare başına 147 kişi düşüyor. Nüfusun %98’isin Tongalılar, %2’sini de Polinezya ve Avrupa kökenliler oluşturuyor.

Tonga Başkenti Neresidir?

Tonga’nın başkenti ülkenin en büyük adası Tongatapu’da bulunan Nukuʻalofa şehridir. Tongatapu’nun kuzey sahilinde yer alıyor ve ülkenin başlıca limanı konumundadır. 30 bine yakın nüfusuyla ülkenin en büyük şehridir. Şehir tarihi binalarıyla, doğal sahil güzellikleri, mercan resifleriyle ve gece hayatıyla turistlerin ilgi odağıdır.

Pazar günü, şehrin kilise ve ayin günü olduğu için her taraf kapalıdır. Ziyaret düşünüyorsanız bu güne getirmemeye dikkat etmelisiniz. Şehrin bir özelliği de “Gün değişim çizgisi”nin en yakınında bulunduğu için yeni günü gören ilk yerleşim yeridir.

Doğal bir güzelliğe sahip şehirde beyaz kum ve türkuaz renkli denize sahip plajlar, sörf ve dalış noktaları bulunuyor. Kraliyet ailesinin yaşadığı Royal Palace’ın içi ziyarete yasak. Fakat kraliyet ailesini Pazar ayininde kilisede görebilirsiniz. Yerel ürünlerin satıldığı Talamahu Market, en çok ilgi gören yerlerden biridir. Blowholes, The Tongan National Cultural Centre ve Haamonga Maui gezilecek diğer yerler arasındadır.

Tonga Para Birimi Nedir?

Ülkenin ulusal para birimi Tonga Pa’angasıdır. 1 Tonga Pa’angası 3,24 Türk Lirasına eşittir

Tonga Resmi Dili Nedir?

Ülkenin resmi dilleri İngilizce ve Tongacadır.

Tonga ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Tonga ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Tonga, zaman bakımından Türkiye’den 10 saat ileridedir. Buna göre Tonga’de saatler 01.00 iken, Türkiye’de de saat 11.00’dır.