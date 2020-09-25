Tralleis Antik Kenti Aydın İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Kültürel zenginlik bakımından ülkemizde pek çok tarihi yapı bulunmaktadır. Tralleis Antik Kenti bu önemli yerlerden birisidir. Stratejik açıdan önemli yerde bulunan Tralleis Antik Kenti her yıl yerli yabancı turistin uğrak noktası olmaktadır.

Tralleis Antik Kenti Nerede?



Ege Bölgesinde bulunan Aydın ili içerisinde toplamda 22 antik kent bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Tralleis Antik Kentidir. Tralleis Antik Kenti Aydın merkez ilçesinde bulunur. Bu nedenle kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.



Tralleis Antik Kenti Aydın ilinin kuzey bölgesinde Kestane Dağlarının güney yamacında bulunan yüksek plato üzerinde konumlanmıştır. Menderes Nehrinin veya Mesogis dağının sınır kabul edilmesinden sonra kent bazen Karia bazen ise Lydia Bölgesinde gösterilmiştir.



Tralleis Antik Kentine Nasıl Gidilir?



Tralleis Antik Kentine özel araçlar veya toplu taşıma ile gidebilirsiniz. Özel aracı ile giden kişilerin Aydın İzmir otobanından çıkınca Tralleis tabelasını takip etmeleri gerekir. Özel araçları olmayan kişiler ise toplu taşıma araçlarını kullanabilirler.



Şehrin hemen hemen her noktasından kemer Bulvarından geçen minibüslere binip Tralleis sapağında inilmesi gerekir. İndikten sonra yaklaşık 20 dakika yürüdükten sonra Tralleis Antik Kentine ulaşım sağlayabilirsiniz.



Tralleis Antik Kenti Hakkında Bilgi



Tralleis Antik Kenti tarihi Milattan önceye dayanmaktadır. Bu antik kent pek çok imparatorluğun egemenliği altında bulunmuştur. Bu nedenle önemli tarihi yapılar arasında yer almaktadır. Tralleis Antik Kenti dönemin merkezi olması nedeniyle muhteşem bir manzaraya sahiptir. Günümüzde ise az bir kısmı sağlam kalmıştır. Üç gözler olarak bilinen yapı günümüzde ayakta kalmayı başarmıştır. Tralleis Antik Kentinin birçok kısmının yıkılması ile ayakta kalan iç gözler ziyaretçilere oldukça etkili bir görünüm sunmaktadır. Ayrıca burada pek çok kalıntı ve eserleri de görmeniz mümkündür.



Tralleis Antik Kenti Giriş Ücreti

Tralleis Antik Kentine ziyaret saatleri arasında gezmeniz mümkündür. Tralleis Antik Kenti sürekli açık bir yerdir. Fakat giriş ve çıkış saatleri yaz ve kış mevsiminde farklılık gösterir. Yaz saatleri 09:00 ile 19:00 saatleri arasındadır. Kış saatleri ise 08:30 ile 19:00 saatleri arasındadır. Tralleis Antik Kenti ziyareti için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Ücretsiz olmasından dolayı müze kartı da geçmemektedir.