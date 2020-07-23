TransAnatolia Rallisi'nde başvurular devam ediyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenecek TransAnatolia Rally Raid için geri sayım başladı. Yeni düzenlemeler ve devletin getirmiş olduğu kurallara uyarak yapılacak yarış, 10.yılı olması nedeniyle büyük öneme sahip.

İstanbul’dan başlayacak 2.850 km’lik rota; Bolu Abant, Haymana ve Karadağ’a kadar devam edecek ve aynı şekilde dönüş rotasıyla Şile’de son bulacak. 4x4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yarışılan TransAnatolia, zorlayıcı parkurlar, özel etaplarla yerli yabancı onlarca yarışçıya macera dolu günler yaşatacak.

TransAnatolia’da Covid-19 önlemleri

Önlemlerin en başında yarış başlamadan önce tüm katılımcıların ve organizasyon ekibinin Covid-19 testinden geçirilecek olması geliyor. Açık alanlardaki temas alanlarında sosyal mesafe kurallarının uygulanması ve tüm organizasyon alanlarının yoğun olarak dezenfekte edilmesi de diğer önlemler arasında. Kamplar da bu tedbirler kapsamında hazırlanacak.