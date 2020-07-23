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23.07.2020 - 14:21 |

TransAnatolia Rallisi'nde başvurular devam ediyor

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden olan TransAnatolia bu yıl 15-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Covid-19 salgın sürecinde yapılacak ilk yarış olma özelliğini taşıyan TransAnatolia’ya başvurular ise 31 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek.

TransAnatolia Rallisi'nde başvurular devam ediyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenecek TransAnatolia Rally Raid için geri sayım başladı. Yeni düzenlemeler ve devletin getirmiş olduğu kurallara uyarak yapılacak yarış, 10.yılı olması nedeniyle büyük öneme sahip.

TransAnatolia Rallisinde başvurular devam ediyor

İstanbul’dan başlayacak 2.850 km’lik rota; Bolu Abant, Haymana ve Karadağ’a kadar devam edecek ve aynı şekilde dönüş rotasıyla Şile’de son bulacak. 4x4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yarışılan TransAnatolia, zorlayıcı parkurlar, özel etaplarla yerli yabancı onlarca yarışçıya macera dolu günler yaşatacak.

TransAnatolia Rallisinde başvurular devam ediyor

TransAnatolia’da Covid-19 önlemleri

Önlemlerin en başında yarış başlamadan önce tüm katılımcıların ve organizasyon ekibinin Covid-19 testinden geçirilecek olması geliyor. Açık alanlardaki temas alanlarında sosyal mesafe kurallarının uygulanması ve tüm organizasyon alanlarının yoğun olarak dezenfekte edilmesi de diğer önlemler arasında. Kamplar da bu tedbirler kapsamında hazırlanacak.TransAnatolia Rallisinde başvurular devam ediyor

Gizlice izlediği hayaline kavuştu! Mutluluğu yüzünden okunduAntalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü. M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.
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