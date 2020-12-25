25.12.2020 - 10:11 |
Troya Müzesi'ne 1 milyon ziyaretçi
Çanakkale'de, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, koronavirüs döneminde sanal ziyarete açıldı. Mart ayından bugüne kadar müzeyi sanal ortamda 1 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, sanal müze kararının fiziksel müze ziyaretini artıran bir karar olduğunu belirterek, "1 Haziran'da insanlarımız yeniden ziyarete açılan müzelere koşarak geldi. Bunun nedeni ise sanal müzenin ilgi ve alakayı ayakta tutması oldu. Bu süreç içinde hem fiziksel ziyaret hem de sanal müze ziyaretleri artış gösterdi" dedi.
Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan Troya Müzesi, geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müze içinde 2 bin eser sergilenmeye başladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle müzeler bir dönem ziyarete kapatıldı. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında Troya Müzesi'nin de bulunduğu bazı müzelerin sanal ortamda ziyaret edilmesine olanak sağladı. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Troya Müzesi yeniden ziyarete açıldı. Ancak, dileyen vatandaşlar Troya Müzesi'ni sanal ortamda ziyaret etmeye devam etti. Müzeyi sanal olarak gezenlerin sayısı 1 milyonu aştı.