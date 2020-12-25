Troya Müzesi'ne 1 milyon ziyaretçi

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan Troya Müzesi, geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müze içinde 2 bin eser sergilenmeye başladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle müzeler bir dönem ziyarete kapatıldı. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında Troya Müzesi'nin de bulunduğu bazı müzelerin sanal ortamda ziyaret edilmesine olanak sağladı. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Troya Müzesi yeniden ziyarete açıldı. Ancak, dileyen vatandaşlar Troya Müzesi'ni sanal ortamda ziyaret etmeye devam etti. Müzeyi sanal olarak gezenlerin sayısı 1 milyonu aştı.