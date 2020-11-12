Valla Kanyonu manzarasÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor

Ziyaret ettikleri yerlerde Ã§ektikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve fotoÄŸraflarÄ± "yoldakidansci" ismiyle aÃ§tÄ±klarÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸan Salim ve Gizem Ã‡obanoÄŸlu Ã§ifti, bir sÃ¼re Ã¶nce DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 10. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan Valla Kanyonu MuratbaÅŸÄ± Burgulu Seyir TerasÄ±'nda dans etti. Ã‡iftin gÃ¼n doÄŸumunda sis bulutu iÃ§indeki vadiyle bÃ¼tÃ¼nleÅŸen dansÄ±, sosyal medyada ilgi gÃ¶rdÃ¼.

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Gizem Ã‡obanoÄŸlu, Ä°stanbul'da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, birbirleriyle ve dansla 10 yÄ±l Ã¶nce BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesinde tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. O gÃ¼nden beri dansÄ±n kendileri iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n stresinden kaÃ§Ä±ÅŸ olduÄŸunu dile getiren Ã‡obanoÄŸlu, "DansÄ±n yanÄ±nda doÄŸayÄ± da Ã§ok seviyoruz. BaÅŸta Ã¼lkemiz olmak Ã¼zere mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca dÃ¼nyadaki doÄŸal gÃ¼zellikleri gÃ¶rmeyi, doÄŸada vakit geÃ§irmeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Yoldaki DansÃ§Ä± da bu iki tutkunun birleÅŸmesinden doÄŸdu." dedi.

Â TÃ¼rkiye'nin doÄŸal gÃ¼zellikler aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zengin olduÄŸunu vurgulayan Ã‡obanoÄŸlu, "BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Karadeniz geliyordu. Kastamonu'dan baÅŸlayan BatÄ± Karadeniz turu yaptÄ±k. DoÄŸasÄ±na, manzarasÄ±na ve kanyonlarÄ±na bayÄ±ldÄ±k." ifadesini kullandÄ±.