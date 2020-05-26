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26.05.2020 - 15:56 |

Yolcular uçağa anonsla alınacak

Türk Hava Yolları Haziran ayında seferlere başlamaya hazırlanıyor. 5 Haziran'da yurt içi, sonrasında da uluslar arası uçuşlara başlayacak olan Türk Hava Yolları bu süreçte uygulayacağı kuralları açıkladı.

Yolcular uçağa anonsla alınacak

 Corona virüs  nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, uçuşta da yeni bir döneme giriyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı. Ekşi, Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat diye paylaşımlarda bulundu

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