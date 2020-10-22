Banka hata kodları arasında 057 hatası da yer almaktadır. Bu hata kodu kredi kartı ile alışveriş yapan kişilerin sıklıkla başına gelebilecek bir durumdur.



057 Hata Kodu Nedir?



Kredi kartları ile alışverişlerde pos cihazından alınan 057 hata kodu kart sahibinin bu işlemi gerçekleştiremeyeceği anlamına gelmektedir. Yani bu yapılmak istenen harcama ve ödeme banka tarafından onaylanmaz ve reddedilir.



057 kodu geçmiş borçların ödenmemiş olmasına bağlı olarak kartın bloke edildiği manasına gelmektedir. Eğer kredi kartlarının borçları zamanında ödenmemiş ve kart banka tarafından bloke edilmiş ise 057 hata kodu oluşmaktadır.



Fakat bu hata kodu sadece ödenmemiş borç anlamına gelmez. Kartın bloke edilmemiş ve borçlarının bulunmaması durumunda da 057 hata kodu alınabilir. Eğer kullanılan kredi kartı mail order sistemine kapalı olması durumunda da pos cihazlarından 057 hata kodu alınabilir.



Bu durumun düzeltilmesi için bankanın müşteri temsilcisi ile görüşülmelidir. Sebebi öğrenilmeli ve sebebi borç yüzünden se borçlar ödendikten sonra alışveriş yapılabilir. Veya mail order sistemi kapalı ise bu sistemi kolaylıkla müşteri temsilcisi yardımı ile açabilmek mümkündür.