2025’te akıllı telefonlar böyle görünecek

Telefon kameraları ve ekranlardaki değişimler telefonların çarpıcı şekilde gelişme gösterdiğini ortaya koyuyor. 2025’te bu durum ilerleyerek devam edecek.

Bağlantı noktaları olmayacak

Bağlantı noktaları, telefon tasarımlarının farklılaşmasına engel olduğu gibi cihaza su ve toz girişini kolaylaştırıyor. Bu nedenle üreticiler bağlantı noktalarından memnun değil. iPhone 7 ile birlikte 3,5 mm jak girişi telefonlardan kaldırılmaya başlandı. Samsung, Vivo gibi üreticiler de bu yöntemi kullandı. Kulaklık girişinin kaldırılması tüketicilerin tepkisine neden oldu. Telefon üzerindeki delikleri azaltmak için kulaklık girişini kaldırma, parmak izi sensörleri, ekran hoparlörü ve kablosuz şarj halen dezavantaj olarak görülüyor; fakat 2025’te bu tür teknolojiler yaygınlaşmış olacak.

Fiziksel tuşlar olmayacak

Parmak izi ve yüz tanıma yöntemleriyle ekran tarayıcılarına geçiş yapılabilmesi telefon deneyimini değiştirdi. Bu teknolojiler giderek yaygınlaşacak ve fiziksel tuşlar ortadan kalkacak. Bu sayede kavisli kenarlar ve şelale ekranlar geliştirilebilecek. 5G antenleriyle iyi çalışmayan kalın metal çerçeveler de ortadan kaldırılabilecek. Herhangi bir yüzeyi dokunmatik ekrana dönüştürmek için ses dalgalarını kullanarak fiziksel düğmelere olan ihtiyacı ortadan kaldırabilecek TouchPoint ultrason sensörü 2025’teki telefonlarda kullanılacak.

Ekranlar genişleyecek

Katlanabilir telefonlara günümüzde sıklıkla rastlıyoruz. Tablet büyüklüğündeki ekranlar cezbedici olsa da bu telefonlar taşınabilirlik özelliğini geride bırakıyor. Dolayısıyla tüketiciler taşınabilirlikten ödün vermeyen daha büyük bir ekran boyutuna ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda Motorola retro tasarımı alternatif bir yönü vurguluyor. 2015’te şelale ekran veya kenarlıksız ekranlar yaygınlaşacak.

Kişisel telefonlar

Akıllı telefonlar kamera özellikleri ve oyunculara uygun telefonlar şeklinde kategorize ediliyor. Bu durum 2025’te tasarım ve fiyat anlamında boyut kazanacak. Sosyal medya kullanıcıları için fotoğraf ve hız açısından özel telefonlar, oyuncular için en iyi ekran ve en iyi ses sistemini sunan telefonlar geliştirilecek.

Erdal Kaplanseren / Twitter: Kaplanseren