ABD'ye damga vuran Türk tabancası: Ödüle doymuyor!

Sarsılmaz tarafından Türk güvenlik kuvvetleri ve askerlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen SAR 9 tabancasının yeni versiyonları, ABD'nin Tactical Retailer dergisinin tabanca kategorisinde "Okurların Seçimi Altın Ödülü"ne layık görüldü.

Sarsılmaz açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin "Özgün ve Yerli Tabancası" seçilen ve Silahlı Kuvvetler ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm testlerini açık ara birincilikle bitiren SAR 9'a ABD'den ikinci büyük ödül geldi.

"Okurların Seçimi Altın Ödülü"nü alan SAR 9'u gümüş madalya ile Sig Sauer ve bronz madalya ile Glock takip etti.

SAR 9 versiyonu SAR 9X, ocak ayında da ABD’de en çok okunan ateşli silah dergilerinden On Target dergisinin düzenlediği "Editörlerin Seçimi Ödülü'nde "2020 Yılının En İyi Tabancası" ödülünü kazanmıştı.

En dikkat çeken özelliği hafifliği

SAR 9'un üstün başarı gösterdiği testlerin başında ise aynı tabanca ile yapılan 50 bin atım testini hatasız tamamlaması geliyor. Dayanıklılığının yanı sıra hafifliği, hedefte toplama üstünlüğü ve zor iklim şartlarında gösterdiği başarı da SAR 9'un en iyi tabanca olmasında önemli etkenler arasında yer alıyor. Tabancanın öne çıkan özelliği ise hafifliği oluyor. Tabancayı eline alanı şaşırtıyor zira ağırlığı yalnızca 780 gram.

Merakla beklenen yeni polimer tabancası ise “Tabancaların en iyisini üretmek” sloganına göre oluşturdu. İğne ateşlemeli, hafif, yeni nesil polimer gövdeli bir hizmet tabancası olan SAR 9, sırt ve el kabzası ile 3 ebatta değişebilir özelliğe sahip.