Adobe Flash Player Engellenmesi Nasıl Kaldırılır? "engellendi Hatası" Çözüm Önerileri

Adobe Flash Player ekranlarda ve tarayıcılarda içerik ve videoların görüntülenmesini sağlamaktadır. Fakat bazı durumlarda Adobe Flash Player engellendi hatası ile karşılaşılır. Bu hatayı düzeltmek için bazı çözüm yolları da bulunmaktadır.



Adobe Flash Player Engellendi Hatası Neden Olur?



Kullanıcıların son zamanlarda en sık karşılaştığı sorunlardan birisi de Adobe Flash Player engellendi hatasıdır. Adobe Flash Player eklentisinin eski olmasından engellendi hatası veya etkinleştirme sayfaları yeniden yükleyin gibi sorunlar ile karşılaşılabilir



Adobe Flash Player hatalarının pek çok farklı nedeni olabilir. Google genellikle güncel olmayan eklentileri güvenlik nedeniyle çalıştırmadığı durumlar oluşmaktadır. Eğer Adobe Flash Player güncel değil ise bu hata oluşabilir.



Adobe Flash Player Engellenmesi Nasıl Kaldırılır?



Adobe Flash Player'ın engellenmesi durumunda engeli kaldırmak için bazı adımları takip etmek gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken Chrome ayarlarına gitmektir. Aşağıdaki adımları takip ederek Adobe Flash Player engellenmesi kaldırılabilir.



- Bilgisayar üzerinden Chrome açılmalıdır.

- Açılan sayfada sağ üst kısımda üç nokta üst üste simgesi bulunan sekmeye tıklanmalıdır.

- Daha sonra ayarlar sekmesine tıklanmalıdır.

- Gelişmiş seçeneği tıklanmalıdır. Bu seçenek sayfanın en alt kısmında bulunur.

- Daha sonra güvenlik ve gizlilik seçenek listesinin en alt kısımlarında bulunan içerik ayarları sekmesine tıklanmalıdır.

- Buradan Flash butonuna tıklanmalıdır.

- Sitelerin Flash çalıştırmasına izin verme düğmesinin üzerine tıklanmalıdır. Bu düğme sayfanın sağ üst kısmındadır. Tıklandığı zaman düğme mavi renge dönüşür. Böylece Adobe Flash Player Chrome'da etkinleştirilir.



''Engellendi Hatası'' Çözüm Önerileri



Adobe Flash Player engellendi hatası kullanıcıların en çok merak ettiği hatalardan birisidir. Bunun farklı pek çok sebebi olabilir. Çözümü de mümkündür. Bu hatanın çözümü için şu adımlar takip edilmelidir:



- Tarayıcı kapatılıp tekrar açılmalıdır.

- Google Chrome tarayıcısına chrome://components/ yazıp enter tuşuna basılmalıdır. Burada kullanıcıların karşısına güncelleştirme menüsü çıkacaktır.

- Pepper_flash yazan bölümde güncellemeleri denetle sekmesi tıklanıp güncellenmesi beklenmelidir.

- Güncelleşme işlemleri bittikten sonra hata devam ediyor mu diye kontrol edilmelidir. Eğer hata devam ediyor ise bu hata güncellemeler yönetici tarafından devre dışı bırakıldı hatası olacaktır.

- Eğer bu hata ile karşılaşılır ise Chrome yazılım temizleme aracı kullanılarak kaldırılmalıdır. Daha sonra yeniden kurulmalıdır.