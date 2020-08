Akıllı telefonlar kimin sarhoş olduğunu tespit edebilecek!

Araştırmacılar akıllı telefonların, insanların sarhoş olup olmadığını yürüyüş biçimlerine dayanarak tespit edebileceğini keşfetti.

Dikey, ileri geri ve yatay hareketler ile ivmelenmeyi algılamak için kullanılan akıllı telefonların içindeki çoklu sensörler; ayık ve alkollü kişilerin yürüyüşleri arasındaki kayda değer değişimleri gösteriyor.

Araştırmacılar, birinin alkol seviyesinin araç sürmek için yasal sınırın üzerinde olup olmadığını bu yöntemle belirlemek istedi. Bunun sonucunda ölçümlerin yaklaşık yüzde 90'ında yürüyüşteki değişiklikleri saptayabildi.

Araştırma için yaşları 21'le 43 arasında değişen 22 yetişkin üzerinde denemeler gerçekleştirildi. Gönüllüler laboratuvara geldi ve nefeslerindeki alkol yoğunluğunu yüzde 0,2'nin üzerine çıkaracak kadar alkol aldı; ayrıca bu miktarı bir saat içinde içmeleri gerekti.

Ardından katılımcılar bellerine kemerle sabitlenen bir akıllı telefon yerleştirdi ve ileri geri 10'ar adım yürüdü.

Katılımcıların çoğu kemerle sabitlenen akıllı telefonları üzerinde tutamasa da araştırmacılar, bu deneyin bir "kavram ispatı çalışması" (Bir şeyin mümkün olup olmadığını gösteren araştırma -ç.n.) olduğunu belirtti. Ayrıca "alkolle ilişkili bozuklukların uzaktan tespitinde akıllı telefonların kullanımıyla ilgili gelecek araştırmalara zemin sağladığı" ifade edildi.

Araştırmayı yöneten Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Brian Suffoletto, "Bir dünya hayal edelim: 5 yıl içinde insanlar arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor ve tehlikeli düzeylerde alkol alıyor" dedi ve ekledi:

"Sonra hareketlerindeki bozulmanın ilk işaretlerine dair uyarı alıyorlar. Onları araç sürme, kişiler arası şiddet, korunmasız cinsel birleşme gibi yüksek riskli olaylardan korumaya ve içmeyi bırakmalarına yardım edecek tavsiyeler gönderiliyor."

Araştırma Journal of Studies on Alcohol and Drugs'ta yayımlandı. Araştırmacılar gelecekte, mevcut verilere yenilerini ekleyeceklerini ve bireyleri şarhoşken destekleyecek daha başarılı yöntemler belirleyeceklerini ifade ediyor.

Yürüyüş tanıma çok güçlü ve etkili bir araç olabiliyor. Örneğin, herkesin yürüyüş biçimi kendine özgü olduğundan, Çin'de suçluları gerçek zamanlı olarak belirlemek için kullanılabiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe